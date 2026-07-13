Колку пари ви „јаде“ автомобилот секој месец? Повеќето возачи го потценуваат вистинскиот трошок

Кога ќе ги прашате возачите колку ги чини автомобилот месечно, најчестиот одговор е – само горивото. Но тоа е само дел од приказната.

Регистрацијата, осигурувањето, сервисите, гумите, паркингот и амортизацијата се трошоци што ретко се пресметуваат, а токму тие прават разликата меѓу чувството дека автомобилот е „евтин за одржување“ и реалната цена што секој месец ја плаќа сопственикот.

Финансиските советници предупредуваат дека автомобилот е една од најголемите ставки во буџетот на просечно македонско семејство, веднаш по домувањето и храната.

Горивото е само почеток

Да земеме пример на семејство кое годишно поминува околу 15.000 километри, што е близу до европскиот просек за приватни возила.

При просечна потрошувачка од 7 литри на 100 километри, потребни се околу 1.050 литри гориво годишно.

Ако просечната цена на горивото е околу 85 денари за литар, само за бензин или дизел се трошат приближно 89.000 денари годишно или 7.400 денари месечно.

Но тука трошоците не завршуваат.

Реалната пресметка изгледа поинаку

Да земеме пример со автомобил од средната класа стар пет до седум години.

Трошок Просек месечно Гориво 7.000 денари Регистрација и осигурување 1.000 денари Редовен сервис 700 денари Гуми 1.000 денари Паркинг и миење 1.500 денари Амортизација* 5.500 денари ВКУПНО 16.700 денари

Вкупно 16.700 денари месечно

*Амортизацијата е проценето намалување на вредноста на автомобилот со текот на времето. Кај понови и поскапи возила, овој трошок може да биде и значително повисок.

Колку чини тоа за една година?

Кога сите трошоци ќе се соберат околу 200.000 денари годишно

Тоа е сума што за многу семејства претставува повеќе од четири просечни нето-плати во Македонија.

Во оваа пресметка не се вклучени:

големи дефекти;

незгоди;

казни;

замена на акумулатор;

непланирани поправки.

Само еден посериозен дефект може да ја зголеми годишната сметка за десетици илјади денари.

Најголемата заблуда

Многу луѓе кога купуваат автомобил размислуваат само за неговата цена.

Но финансиските аналитичари предупредуваат дека многу поважно е прашањето – Колку ќе ве чини да го поседувате секој месец?

Автомобил купен за 15.000 евра може да изгледа како добра зделка, но ако неговото одржување чини речиси 20.000 денари месечно, тоа значително го оптоварува семејниот буџет.

Дали автомобилот е луксуз?

За најголем дел од граѓаните – не.

Во многу семејства автомобилот е неопходност. Со него се оди на работа, се носат децата на училиште, се патува до лекар или до викенд. Но неопходноста не значи дека е евтин.

Кога ќе се пресметаат сите трошоци, сопствеништвото на автомобил може да чини повеќе отколку што повеќето возачи претпоставуваат.

Затоа финансиските советници препорачуваат секој што планира да купи возило прво да ја пресмета не само месечната рата, туку и сите останати трошоци што доаѓаат со него.

Автомобилот не ве чини само денот кога ќе го купите. Тој ве чини секој ден додека го поседувате.

С.Б.