Мета ја повлекува AI алатката за генерирање слики по критиките за кршење на приватноста

Американската технолошка компанија Мета ја повлече својата нова AI алатка за генерирање слики Muse Image, само неколку дена по нејзиното лансирање, по реакциите од корисниците и критиките за кршење на приватноста.

„Добивме повратни информации дека оваа функција не ги исполни очекувањата, па затоа повеќе не е достапна“, соопшти компанијата со седиште во Менло Парк.

Најголемата контроверзност беше предизвикана од можноста корисниците со помош на вештачка интелигенција да обработуваат фотографии од други луѓе од јавни профили на Инстаграм, без нивно знаење и согласност, објавува Ројтерс.

Корисниците, исто така, го критикуваа фактот дека функцијата е вклучена автоматски, наместо да бара јасна претходна согласност од корисникот.

Американскиот синдикат SAG-AFTRA, кој ги претставува актерите и другите професионалци во индустријата за забава, се придружи на критиките.

Алатката на Мета овозможи генерирање и уредување на слики врз основа на текстуални барања, како и креирање персонализирани QR кодови, креирање рекламни визуелни елементи и симулација на изгледот на мебелот во просторот, со интеграција со платформата Facebook Marketplace.