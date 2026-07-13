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Турците најбројни туристи во мај

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Александар
туризам

Според податоците на Државниот завод за статистика(ДЗС), во Македонија во мај 2026 година 131 723 туристи оствариле 236 727 ноќевања.

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Во мај 2026 година, од вкупниот број туристи, 19.0 % се домашни, а 81.0 % се странски туристи. Бројот на ноќевањата во мај 2026 година изнесува 236 727, од кои 24.2 % се од домашните туристи, а 75.8 % од странските туристи.

Во периодот јануари – мај 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 2.6 %, односно кај домашните туристи има намалување за 4.4 %, а кај странските има зголемување за 4.9 %.

Во периодот јануари – мај 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 1.0 % така што кај домашните туристи има намалување за 4.1 %, а кај странските има зголемување за 3.3 %, се вели во извештајот на ДЗС.

Според ДЗС, најмногу странски туристи во мај пристигнале од Турција 34 681, од Германија 9 578, од Србија 7 605 и од Бугарија 4 858.

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