Airbnb драстично ја зголемува провизијата – од три на 15,5 проценти

Airbnb веќе почна да преминува на нов модел на наплата, според кој домаќините, наместо претходните три проценти, сега плаќаат дури 15,5 проценти провизија.

Станува збор за воведување на модел што Airbnb почна да го применува кон крајот на минатата година, а сега го проширува на речиси сите домаќини, пишува.

За некои издавачи на сместувачки капацитети, промената дури сега почна да пристигнува преку известувања и нова пресметка на провизијата, додека Airbnb ги помести роковите неколку пати. Рокот сега е 13 октомври, но промените може да стапат на сила порано.

Со години, пониската провизија беше една од главните причини зошто бројни даватели на сместувачки капацитети го претпочитаа Airbnb пред Booking. Додека Airbnb земаше само симболичен дел од провизијата од домаќинот, остатокот го плаќаше гостинот. Сега тој модел оди во историјата, а целиот трошок се префрла на товар на давателите на сместувачки капацитети.

Во време кога многу сопственици на станови истакнуваат дека сезоната оваа година е послаба од очекуваното, дека сместувачките капацитети се пополнуваат побавно и дека цените се потешко се зголемуваат, новиот данок дополнително ќе ги намали веќе намалените заработки.

Airbnb тврди дека промената е во корист на гостите бидејќи веднаш ќе ја видат конечната цена, без дополнителни такси при комплетирање на резервацијата. Airbnb им советува на домаќините да ги зголемат цените за да го одржат тековниот приход. Сепак, токму тука лежи најголемиот проблем за давателите на сместување.

Во сезона каде што се води борба за секој гостин, зголемувањето на цените може да значи помал број резервации, додека одржувањето на постојните цени значи значително помал профит.

За многу мали приватни даватели на сместување, ова е уште еден трошок во годината во која тие веќе се соочуваат со повисоки даночни оптоварувања, зголемени деловни трошоци и значително повнимателни гости отколку во претходните години.

Тие ќе можат да ја надоместат загубата со зголемување на цените за повеќе од 18 проценти за да го одржат речиси истиот нето приход.