Овој утрински напиток прави чуда за организмот: Потребно е половина минута за подготовка

Маслиновото масло и лимонот се споменуваат со години како едноставна утринска комбинација што може да помогне во варењето на храната. Многумина тврдат дека оваа навика, ако се практикува пред првото утринско кафе и појадок, носи чувство на полесно варење, помалку надуеност и поредовна столица.

Иако често се претставуваат како природен сојузник на здравјето, експертите предупредуваат дека не постојат чудотворни пијалоци што можат да ги решат сите дигестивни проблеми. Сепак, одредени состојки навистина можат да имаат позитивен ефект врз дигестивниот систем кога се дел од балансирана исхрана и здрав начин на живот.

Зошто маслиново масло и лимон?

Мастите го стимулираат жолчното кесе. Кога ќе внесете една лажица маснотија на празен стомак, телото лачи жолчна течност за да ја разгради. Оваа жолчна течност ги стимулира и цревата. Затоа маслиновото масло може да делува таму каде што благите билни чаеви имаат ограничен ефект. Лимонот не е само засилувач на вкус, неговата киселина го стимулира лачењето на плунка и желудочни сокови, па варењето почнува да работи веднаш штом ќе станете.

Рецептот е многу едноставен: 1 лажица ладно цедено екстра девствено маслиново масло и 1 лажица свежо исцеден сок од лимон. Измешајте ги состојките во мала чаша и испијте ги одеднаш, пред појадок. Потоа почекајте 15 до 20 минути пред да јадете било што. Ова е доволно време телото да ги искористи ефектите од маслото и лимонот додека желудникот е сè уште празен. Потоа појадувајте како и обично.

Први промени

Првите промени обично доаѓаат постепено. Утринската тежина и запекот можат да се ублажат, а многумина забележуваат и помалку надуеност. Некои наведуваат дека нивниот тен изгледа посвеж, а темните кругови се помалку изразени, што го поврзуваат со подобро функционирање на дигестивниот систем и црниот дроб. Чувството на тежина по оброците може да биде и послабо. Важно е да се напомене дека овој пијалок не носи резултати преку ноќ, но за некои луѓе, редовната консумација може да придонесе за подобро варење.

Иако ова се намирници кои се дел од дневната исхрана, овој пијалок не е погоден за секого. Ако имате жолчни камења или други заболувања на жолчното кесе, консултирајте се со вашиот лекар пред да ја воведете оваа навика. Маслиновото масло може силно да го стимулира жолчното кесе и да предизвика болка или грчеви кај некои луѓе.

Луѓето со чувствителен стомак, гастритис или тежок рефлукс исто така треба да бидат внимателни бидејќи лимонската киселина може да ги влоши симптомите. Ако сакате да го пробате пијалокот, започнете со половина лажица масло и сок од лимон и следете како реагира вашето тело. Важно е да се нагласи дека овој пијалок не е замена за лекови или балансирана исхрана.