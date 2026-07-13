Нови удари во Персискиот Залив ги зголемија цените на нафтата: Пазарите повторно под притисок

Цената на нафтата нагло порасна по новата размена на удари меѓу САД и Иран, бидејќи конфликтот околу контролата врз Ормускиот теснец дополнително ескалира.

Брент скокна за повеќе од четири проценти во понеделникот и достигна околу 79 долари за барел, највисоко ниво од 22 јуни.

Септемвриските фјучерси за Брент се тргуваа околу 79,17 долари за барел, додека пазарот веднаш ја зема предвид можноста за нови напади врз бродови, нарушување на пловидбата и намалување на снабдувањето со енергија преку еден од најважните поморски премини во светот.

Напади на САД по нападот врз контејнерски брод

Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека американските сили извршиле десетици напади врз ирански воени цели за да ја намалат способноста на Техеран да напаѓа бродови во Ормускиот теснец.

Нападот се случи откако Вашингтон ги обвини иранските сили дека го погодиле контејнерскиот брод GFS Galaxy со кипарско знаме. Соединетите Американски Држави тврдат дека бродот бил нападнат додека минувал низ теснецот и дека меѓународниот комерцијален превоз е директно загрозен.

„Ормутскиот теснец е витален поморски коридор за светската трговија. Иран не го контролира“, соопшти американската војска.

CENTCOM соопшти дека американските сили се распоредени и подготвени да обезбедат премин за трговски бродови и покрај иранските закани, напади и обиди за еднострано затворање или ограничување на превозот.

Иран возврати со напади низ Заливот

Иран одговори со бран ракетни и беспилотни летала напади врз земјите каде што се стационирани американските сили.

Нападите беа извршени врз Катар, Кувајт, Оман, Бахреин и други точки во регионот, што го претвори конфликтот од областа на самиот теснец во поширока воена конфронтација меѓу Техеран и американската мрежа на бази на Блискиот Исток.

Новата ескалација предизвика стравувања дека секој последователен напад би можел дополнително да го намали бројот на бродови што минуваат низ теснецот и да предизвика уште еден скок на цените на нафтата, дизелот и другите деривати.

Техеран ги предупредува бродовите да не минуваат без дозвола

Иранската управа на Ормутскиот теснец повтори дека на бродовите што се обидуваат да користат рути што не се одобрени од Техеран нема да им биде загарантиран безбеден премин.

„Сите последици од минување низ нелегални патишта ќе бидат одговорност на сопственикот, операторот и командантот на бродот“, се наведува во предупредувањето од иранска страна.

Иран тврди дека има право да одредува коридори низ теснецот, да издава или одзема дозволи и да го контролира сообраќајот, додека Вашингтон инсистира дека пловидбата мора да биде слободна и без ирански услови.

Пазарот е загрижен за прекинот на главната енергетска рута

Ормутскиот теснец е од клучно значење за светското снабдување со нафта и гас. Под нормални околности, приближно една петтина од глобалните испораки на овие енергетски производи минуваат низ овој премин, поради што дури и краткото затворање или сериозното намалување на сообраќајот може да предизвика силно влијание врз цените.

Затоа, пазарот повеќе не реагира само на бројот на погодени цели, туку првенствено на прашањето дали танкерите и другите трговски бродови ќе продолжат да минуваат низ теснецот без дополнителни ограничувања.

Засега, Брент е сè уште далеку под воениот врв од околу 126 долари за барел, но аналитичарите предупредуваат дека продолжената блокада, новите напади врз бродови или посериозните прекини во превозот би можеле брзо да ја поместат цената далеку над сегашните нивоа.