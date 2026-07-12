ЕУ воведе царини за кинески гуми

Истрагата на ЕК покажа дека кинеските гуми за друмски возила се увезуваат по дампинг цени.

На 7 јули, Европската комисија со декрет воведе конечни антидампинг давачки за кинескиот увоз на гуми за патнички автомобили и лесни камиони. Мерката доаѓа откако истрагата што ја започна Комисијата во ноември покажа дека гумите од Кина се увезуваат во ЕУ по дампинг цени, односно премногу ниски во споредба со европските цени и затоа се неправедни. Како одговор, Европската комисија воведе конечни царини во опсег од 4,3 до 45,3 проценти, кои стапија на сила на 8 јули без ретроактивно дејство.

Во производството на гуми, индустрија што вработува повеќе од 80.000 луѓе во 14 земји-членки на ЕУ, податоците од Комисијата покажуваат дека во 2024 година, нивната потрошувачка во ЕУ изнесувала околу 330 милиони парчиња, што претставува пазар вреден повеќе од 18 милијарди евра.

Понатаму, во истата година, имало речиси 93 милиони парчиња кинески увоз, во вредност од повеќе од 2,5 милијарди евра, што претставува 28 проценти од пазарот. Според таканаречените антидампинг давачки, производителите како Шандонг Јонгшенг и другите кинески производители ќе бидат предмет на данок од 45,3 проценти. Како и со воведувањето на блокадата на кинеските електрични возила, компаниите за кои се смета дека соработувале во истрагата на ЕУ ќе бидат предмет на намалена царина од 24,4 проценти.

Според извештајот на Automobilwoche, царините се применуваат на вредноста на увозот на секоја гума, а не на нејзината малопродажна цена.

Во 2024 година, просечната вредност на увозот на кинеска гума била 30,30 евра. Затоа, царината од 45,3 проценти додава околу 13,70 евра на таа бројка, додека стапката од 24,4 проценти е приближно 7,40 евра. Со вклучен ДДВ, дополнителниот трошок е некаде помеѓу 9 и 16 евра по гума пред трговците да ги применат своите маржи, а буџетскиот сегмент најмногу ќе го почувствува тоа.

Брисел отвори истрага за кинеските компании за гуми во мај 2025 година по жалба од Коалицијата против нефер увоз на гуми, здружение на европски производители. Групата тврдеше дека маржите на дампинг се помеѓу 41 и 104 проценти и дека кинеските производители ги намалуваат цените за 30 до 65 проценти. Корејскиот бренд Hankook, кој има фабрики во Кина, доби намалена стапка од 4,3 проценти. Истражителите открија дека иако неговите кинески фабрики вршеле дампинг, практиката не ѝ наштетила на европската индустрија.