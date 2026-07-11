САД се одговорни за речиси 50% од зголемувањето на глобалните емисии на јаглерод во 2025-та

Соединетите Американски Држави беа водечки загадувач на јаглерод диоксид минатата година, според најновиот извештај на Институтот за енергетика. Земјата е во голема мера одговорна за зголемувањето на глобалните стакленички гасови, главно поради поголемата потрошувачка на јаглен, објавува „Clean Technica“.

„Северна Америка е одговорна за 47% од зголемувањето на глобалните емисии, при што емисиите на САД се зголемија за 3,2%, додека енергијата на јаглен порасна за 13%“, забележува Роберт Рапиер од „OilPrice“.

Вкупното глобално снабдување со енергија се зголеми за 1,4% во 2025-та година, од 592,2 ексаџули претходната година на 600,3 ексаџули во 2025-та година.

Обновливата енергија се зголеми многу побрзо во процент, растејќи за речиси 10%. Но, во апсолутни бројки, обновливите извори на енергија (ОИЕ) додадоа околу 3,2 ексаџули, додека вкупното снабдување со енергија се зголеми за околу 8,1 ексаџули.

Емисиите во Соединетите Американски Држави се зголемија за 3,2% во 2025-та година, многу побрзо од глобалниот просек од 1,4%.

САД се одговорни за голем дел од растот на потрошувачката на јаглен во 2025-та година. Графикон: Институт за енергија/„Clean Technica“

Ова доаѓа по години постепено намалување на емисиите во САД. Главниот фактор е зголемената побарувачка за електрична енергија од центрите за податоци, кои продолжуваат брзо да се градат во земјата. Не помага тоа што администрацијата на претседателот Доналд Трамп ги принудува комуналните претпријатија да ги одржуваат активни своите застарени електрани на јаглен и ги блокира големите проекти за ветерна и сончева енергија.

Во 2025-та година, САД ќе видат зголемување од 13% на електрична енергија од електрани на јаглен. Побарувачката за електрична енергија во САД ќе порасне за 3% во текот на периодот. Земјата генерира 40% од светската потрошувачка на електрична енергија во однос на центрите за податоци.

Во меѓувреме, капацитетот на сончевата енергија е зголемен за 28 проценти.

Со години се тврди дека на Соединетите Американски Држави им е потребна многу поголема енергетска ефикасност, заедно со растот на обновливите извори на енергија. Наместо тоа, тие бележат значително зголемување на потрошувачката на електрична енергија, благодарение на порастот и зголемениот интерес за вештачката интелигенција и центрите за податоци што ги градат компаниите.