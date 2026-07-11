Каде се добива најмногу за парите? Овие летувалишта имаат добра цена и квалитет

Кој бара летување „да не боли глава“, а да не го испразни паричникот уште на трет ден, веќе не гледа само каде е најевтино ноќевањето. Гледа колку чини лежалка, ручек, гориво, паркинг, фрижидер во соба, колку е далеку плажата и дали навечер може да се прошета без да плаќа како во Монте Карло.

Туристичките работници велат дека ова лето најмногу се бара една работа: пристоен смештај, чиста плажа и нормални цени за семејство.

„Луѓето веќе не прашуваат само колку е апартманот. Прашањето е колку ќе ги чини целиот одмор“, велат познавачи на туристичкиот пазар.

Во Европа туризмот повторно оди нагоре. Податоците за првиот квартал од 2026 година покажуваат раст на ноќевањата во туристичките капацитети во ЕУ, а јули и август остануваат двата најоптоварени месеци, со над 31 процент од годишните ноќевања концентрирани токму тогаш. Тоа значи едно: кој оди во шпиц, плаќа шпиц.

За македонските туристи, Грција и натаму е прв избор поради близината. Но најдобар однос цена и квалитет таму не се бара во најразвиканите места. Паралија, Олимпик Бич, Неа Врасна, Аспровалта, Ставрос и делови од Тасос сѐ уште држат добра комбинација: пристојни апартмани, супермаркети блиску, плажа без многу компликации и пат што не трае половина живот. Не е луксуз. Ама е практично.

На Халкидики сликата е мешана. Првиот крак е најжив, но и цените се повисоки во попознатите места. Вториот крак е поубав за мир и море, ама таму семејниот буџет полесно се лизга ако се оди без план.

Економистите предупредуваат дека „евтиното сместување не значи евтин одмор, ако секој ден се плаќаат скапи лежалки, ресторани и превоз до плажа“.

Албанија е најбрзо растечката приказна во регионот. Валона, Драч, Химара и делови околу Саранда нудат добар квалитет за помалку пари, но и таму веќе нема наивни цени како пред неколку години. Ксамил, на пример, одамна не е тајна. Убав е, ама во сезона знае да биде скап и преполн. Затоа поискусните туристи гледаат кон Валона и Драч, каде што има повеќе избор, пониски цени за храна и поширока понуда за семејства. Повеќе актуелни туристички прегледи за 2026 година ги издвојуваат Албанија, Црна Гора и Бугарија како поевтини европски морски алтернативи во однос на класичните западномедитерански дестинации.

Црна Гора е добра опција, ама со внимателен избор. Будва е убава, жива и скапа. Улцињ е поприземен избор. Има долга плажа, повеќе простор, пониски цени и атмосфера што повеќе личи на одмор отколку на трка за маса во кафуле. Сутоморе и Бар се компромис за оние што сакаат море, но не сакаат да плаќаат будвански цени.

Бугарија, пак, е потценета кај дел од македонските туристи. Несебар, Созопол, Златни Песоци и Сончев Брег нудат многу хотели, често со полупансион или ол инклузив, што за семејства знае да биде поисплатливо од апартман плус секојдневни ручеци надвор. Во анализите за пакет аранжмани за лето 2026, бугарското крајбрежје редовно се појавува меѓу поевтините опции во Европа.

Турција останува силна кога се бара хотелска услуга. Кушадаси, Мармарис и Аланија не се секогаш најевтини ако се смета патот, но кога во цената се вклучени храна, базени, плажа и анимација за деца, математиката често излегува подобра отколку што изгледа на прв поглед.

Познавачите велат дека најдобриот избор годинава не е едно летувалиште, туку паметен тајминг.

„Крај на јуни и почеток на септември се златна средина. Истото море, помалку нервози и далеку подобри цени“, велат туристички експерти.

На крај, најдобар однос цена и квалитет има таму каде што не мора секој ден да вадите калкулатор. Малку море, малку сенка, нормален ручек, чист кревет и плажа на пешачење. За многумина, тоа веќе е вистински луксуз.

Б.З.М.