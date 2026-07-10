Германската врата не е затворена за Македонците, ама веќе не се отвора за секого

Одењето на работа во Германија, онака како што многумина го замислуваа со години, со договор, куфер и надеж дека „таму ќе се снајдам“, станува сè потешка игра.

Не е затворена вратата за работници од Македонија. Далеку од тоа. Но, германскиот систем сè повеќе ги раздвојува кандидатите: едно се луѓето со диплома, струка, јазик и искуство, а друго се оние што бараат шанса без формална квалификација и без работен стаж што може да се докаже.

На хартија, граѓаните од Македонија и понатаму можат да аплицираат за работа во Германија преку таканаречената Регулатива за Западен Балкан, која важи за шест земји од регионот. Таа овозможува вработување и без призната квалификација во Германија, ако кандидатот има конкретна понуда за работа или договор од германски работодавач.

Токму тука е главната разлика: повеќе не е доволно само „да се најде некој таму“. Потребен е работодавач што ќе застане зад кандидатот, плата што ќе ги покрие животните трошоци и услови што нема да бидат полоши од оние на германските работници.

Економистите што ги следат миграциските движења велат дека Германија не се откажува од работниците од Балканот, но станува повнимателна.

„Германија сè уште има потреба од работна сила, но веќе не сака хаотичен прилив. Сака работници што може брзо да се вклопат во системот, да работат легално и да не станат административен товар“, велат познавачи на пазарот на труд.

Голем проблем е квотата. Федералната агенција за вработување може да издаде најмногу 50.000 одобренија годишно во рамките на ова правило. Квотата беше зголемена од јуни 2024 година, но интересот е поголем од бројот на достапни места. Во декември 2025 година, според германските податоци, околу 18.000 барања биле одбиени бидејќи квотата била веќе исполнета.

Тоа значи дека за кандидат без диплома и без јасно работно искуство, патот станува потесен. Не затоа што законот целосно го забранува тоа, туку затоа што конкуренцијата е огромна. Ако за едно место аплицираат кандидат со искуство во транспорт, градежништво, угостителство или нега, и кандидат што првпат бара работа надвор од земјата без никаква документација зад себе, работодавачот ретко ќе ризикува со вториот.

„Работодавачите сакаат човек што утре може да влезе во смена. Ако треба да го учат од нула, да му помагаат со документи и да чекаат месеци, тогаш бараат некој посигурен“, велат економистите.

Германија во последните години отвори и други патишта за странски работници, но тие уште повеќе ја нагласуваат важноста на квалификациите. Таканаречената „картичка за шанса“ им овозможува на кандидати од земји надвор од ЕУ да дојдат во Германија за да бараат работа, но таму се бара диплома или стручна обука, јазик, финансиски средства и бодови според повеќе критериуми. За кандидатите без призната квалификација, потребни се најмалку шест бодови, а мора да се докажат и образование и јазични способности.

Затоа, старите приказни од типот „оди, па ќе се снајдеш“ сè помалку држат вода. Германската економија има потреба од луѓе, но не од било каков прилив. Бара возачи, мајстори, негуватели, работници во хотели и ресторани, производствени работници, но сè почесто со минимум доказ дека човекот знае што работи.

За Македонија, тоа значи уште еден удар врз домашниот пазар на труд. Од една страна, Германија останува магнет за плата, ред и сигурност. Од друга, тие што сакаат да заминат ќе мора подобро да се подготват: јазик, курс, документ, препорака, договор. Не мора секој да има факултет, но празна биографија сè помалку поминува.

Познавачите велат дека ова најмногу ќе ги погоди оние што досега се потпираа на познанства, посредници и ветувања без јасен договор.

„Сега предност ќе имаат луѓето што можат да покажат занает, искуство или барем сериозна подготовка. Германија не ја затвора вратата, само повеќе не ја држи ширум отворена за секого“, велат аналитичарите.

Со други зборови, патот до германска плата и германски договор не исчезнува. Но, станува поскап, побавен и построг. И за многумина што мислеа дека е доволно само да тргнат, тоа ќе биде првото вистинско сопнување.

Б.З.М.