Строги мерки за работодавачите во Хрватска: Еден непријавен работник – 8.000 евра

Оваа недела во Хрватска стапија на сила законски измени, со кои државата се обидува да ја потисне нелегалната работа.

Покрај новите обврски за работодавачите, се воведува и нов систем за отстранување на работниците од таканаречената „црна листа“. Целта на промените не е само да се казнат работодавачите кои не ги регистрираат своите работници, туку и подобро да се заштитат вработените на кои не им се платени придонеси поради нелегална работа, со што ќе им се намали идната пензија.

Новите прописи предвидуваат високи финансиски износи за работодавачите кои сакаат порано да бидат отстранети од листата на прекршители, а казните во некои случаи достигнуваат и до 8.000 евра по нелегален работник. Една од најважните промени се однесува на обврската на работниците да се регистрираат за задолжително пензиско осигурување од денот што е утврден како почеток на работата.

Ова има за цел да се спречи ситуација во која работниците остануваат без евидентиран стаж и платени придонеси поради нелегална работа, што на крајот влијае на износот на нивната идна пензија.

Во исто време, се менуваат и правилата во врска со јавното објавување на работодавачите кои го прекршиле законот. Министерството за труд, пензиски систем, семејство и социјална политика по службена должност ќе ги брише работодавачите од таканаречената црна листа по истекот на една година од утврдувањето на нелегална работа. Истото важи и за работодавачите на кои не им е наложена казна од Државниот инспекторат.

Казна до 8.000 евра

Претходната одлука беше многу построга бидејќи периодот на јавно објавување на црната листа траеше шест години. Новите законски одредби дозволуваат и порано бришење од црната листа, но со плаќање на пропишана казна. Работодавач кој е фатен како работи нелегално за прв пат може да побара да биде отстранет од листата пред крајот на годината ако плати 2.650 евра за секој нелегален работник.

Доколку инспекцијата утврди нелегална работа кај истиот работодавач по втор пат во рок од три години, износот се зголемува на 6.630 евра по работник.

За третиот и секој следен случај на нелегална работа во истиот тригодишен период, казната е 8.000 евра по непријавен работник.

Во исто време, работодавачите кои ќе бидат фатени како вршат таков прекршок повеќе од двапати нема да можат да побараат бришење од црната листа пред истекот на една година.

Што е со црната листа?

Работодавачите кои сакаат да бидат отстранети од црната листа можат да поднесат барање до Министерството за труд, пензиски систем, семејство и социјална политика преку е-пошта.

Не е пропишан посебен образец, туку барањето се поднесува во слободна форма, но мора да биде потпишано од овластено лице. Кон барањето мора да се приложи доказ за плаќање на казната или доказ за присилна наплата преку ФИНА, доколку казната е платена на овој начин.

Исто така, задолжително е да се достави решението на Државниот инспекторат, со кое се утврдува постоење на нелегална работа, бидејќи токму ова решение ја одредува висината на казната, врз основа на кое Министерството проверува дали обврската е целосно платена, објавува Бизпортал.