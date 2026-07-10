Visa го претвора телефонот во модерна каса за малите бизниси ширум светот

Компанијата Visa ги претстави новите можности на решенијата Visa Accept и Visa Direct, создадени со цел да ги прошират начините на кои паметните телефони можат да се користат за извршување дигитални плаќања. Целта на овие унапредувања е да им овозможат на малите бизниси на пазарите во развој, од улични продавачи до растечки онлајн трговци, полесно управување со плаќањата преку алатки на кои веќе секојдневно се потпираат.

„Секое прислушување, скенирање и провлекување на картичка или друг уред за плаќање денес претставува клучен момент во односот со клиентите, а малите бизниси не можат да си дозволат процесот на плаќање да биде пречка за квалитетно корисничко искуство. Ние ја гледаме иднината во која еден паметен телефон ќе биде доволен за продавачот да го прифати секој начин на плаќање што клиентите сакаат да го користат, да добие вредни увиди и сигурно да го води својот бизнис. На тој начин, самиот претприемач поминува помалку време со предизвиците поврзани со процесот на плаќање, а повеќе време посветува на создавање искуства поради кои клиентите се враќаат“, изјави Shahebaz Khan, виш потпретседател и директор на секторот за комерцијални решенија и решенија за трансфер на пари за регионот на Централна и Источна Европа, Блискиот Исток и Африка (CEMEA) во компанијата Visa.

Бидејќи сè поголем дел од трговијата се одвива преку паметни телефони, на малите бизниси им се потребни едноставни начини за прифаќање на различни методи на плаќање што ги користат нивните клиенти, без разлика дали станува збор за платежни картички или дигитални паричници. Visa помага паметниот телефон да стане централно место за работењето на малите и средни претпријатија, обединувајќи го прифаќањето плаќања, исплатите и интеракцијата со клиентите во еден уред.

Потребата за вакви решенија е очигледна: според извештајот Visa Global SMB Macro Trends, 99 отсто од анкетираните мали и средни претпријатија користат најмалку една дигитална финансиска алатка, додека 85 отсто наведуваат дека барем една од овие алатки го подобрила нивното работење. Истовремено, од околу 1,3 милијарди возрасни лица кои немаат пристап до банкарски услуги, приближно 530 милиони веќе користат паметни телефони, што претставува значајна можност за проширување на пристапот до дигитални финансиски услуги 1.

Visa Accept: Вашиот телефон е вашиот POS терминал

Visa Accept го претвора паметниот телефон во POS терминал, овозможувајќи им на малите трговци да прифаќаат плаќања со картички директно преку Visa картичка, без потреба од дополнителни уреди. Клиентите можат да платат со прислушување на картичката или уредот, или преку линк за плаќање, додека средствата можат да бидат префрлени на сметката на продавачот речиси во реално време2, со безбедност, сигурност и заштита при рекламации што корисниците ги очекуваат од Visa плаќањата со картички.

За малите и средни претпријатија кои внимателно управуваат со паричниот тек, брзината е од клучно значење. Извештајот Visa Global SMB Macro Trends покажува дека едно од пет анкетирани мали и средни претпријатија секојдневно или месечно се соочува со недостиг на готовина, додека речиси 28 отсто од нив во последните 12 месеци имале потешкотии при користење или добивање кредити и други форми на финансирање.

Продавачите можат да прифаќаат плаќања со картички преку својот паметен телефон и банкарска апликација, со побрз пристап до средствата.

Издавачите на картички можат да им овозможат на квалификуваните корисници директно да прифаќаат плаќања преку нивните банкарски апликации, со што ја подобруваат соработката со малите бизниси.

Клиентите го имаат истото ниво на Visa заштита, без разлика дали плаќаат кај уличен продавач или во голем трговски синџир.

Visa Accept е достапен во повеќе од 25 земји, а до 2027 година Visa очекува решението Visa Accept да биде достапно за милиони трговци ширум светот.

Visa Direct: Исплати преку истиот телефон

Visa исто така ги користи паметните телефони за да им ги олесни исплатите на малите бизниси преку решението Visa Direct, нејзината платформа за трансфер на пари без одложување*.

Со интегрирање на Visa Direct во банкарски, финтек и деловни платформи, сопствениците на мали и средни претпријатија можат да го користат својот телефон за брзи исплати кон вработени, соработници или возачи, да извршуваат поврат на средства или исплата на награди и стимулации кон клиентите, како и да испраќаат пари преку граници* кон квалификувани платежни картички, банкарски сметки или дигитални паричници, користејќи исто едноставно корисничко искуство на кое се потпираат и при примање уплати.

За Visa

Visa (NYSE: V) е светски лидер во областа на дигиталните плаќања, кој овозможува реализација на трансакции меѓу потрошувачи, трговци, финансиски институции и државни институции во повеќе од 200 земји и територии.

Нашата мисија е да го поврземе светот преку најиновативната, најпрактичната, најсигурната и најбезбедната платежна мрежа, овозможувајќи им на поединците, компаниите и економиите да напредуваат. Веруваме дека економии во кои сите имаат можност за учество, насекаде, придонесуваат кон просперитет за сите и дека пристапот до финансиски услуги е темел на иднината на трансферот на пари.

Повеќе информации се достапни на веб-страницата Visa.com.