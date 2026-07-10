Во Македонија има луѓе што заработуваат над 500.000 денари месечно – со што се занимаваат?

Кога ќе се спомене месечен приход од половина милион денари, за многумина тоа звучи како бројка резервирана за светските милионери. Но реалноста е дека и во Македонија постојат луѓе кои остваруваат вакви приходи – не како просечна плата, туку преку сопствени бизниси, менаџерски позиции, инвестиции или работа на меѓународниот пазар.

Во време кога просечната нето-плата во државата е повеќекратно пониска, разликите во приходите стануваат сè поизразени.

Кои се најплатените занимања?

Иако не постои официјална листа на лица со највисоки лични приходи, финансиските експерти посочуваат дека најголеми месечни примања најчесто остваруваат:

сопственици на успешни компании;

извозници;

директори и извршни менаџери во големи компании;

ИТ претприемачи и сопственици на софтверски компании;

лекари специјалисти со приватни ординации;

адвокати кои работат на големи корпоративни предмети;

инвеститори во недвижности;

финансиски и бизнис консултанти кои работат со странски клиенти.

Кај дел од нив приходите не зависат од фиксна плата, туку од профитот што го создава нивниот бизнис.

Не е исто плата и приход

Кога се зборува за 500.000 денари месечно, важно е да се направи разлика меѓу плата и приход.

Поголемиот дел од лицата со вакви месечни износи не примаат класична плата, туку:

дивиденда;

добивка од сопствена компанија;

приходи од повеќе фирми;

закупнини;

инвестиции;

хонорари од странство.

Затоа високите месечни приходи најчесто се резултат на повеќе извори, а не на едно работно место.

Колкава е разликата?

Да претпоставиме дека еден вработен зема 45.000 денари нето месечно.

За една година ќе заработи околу 540.000 денари.

Тоа значи дека лице кое остварува 500.000 денари месечно може за само еден месец да инкасира речиси колку просечно вработен за цела година.

Токму оваа разлика покажува колку е голем јазот меѓу просечните и највисоките приходи.

Што ги поврзува најуспешните?

Без разлика на индустријата, луѓето со највисоки приходи најчесто имаат неколку заеднички карактеристики:

не зависат од еден извор на приход;

инвестираат наместо само да штедат;

работат на странски пазари;

градат сопствен бренд или компанија;

преземаат деловен ризик.

Финансиските советници често посочуваат дека најголемата разлика меѓу високите и просечните приходи не е во бројот на работни часови, туку во вредноста што ја создава бизнисот или услугата.

Дали ваквите приходи се недостижни?

За најголемиот дел од граѓаните одговорот е – да, барем преку класично вработување.

Но токму затоа кај лицата со највисоки приходи доминира претприемништвото, сопственоста на компании, инвестициите и работата со меѓународни клиенти.

Економистите велат дека во современата економија најголем потенцијал за високи приходи имаат секторите поврзани со технологијата, извозот, финансиските услуги, здравството и високоспецијализираните професии.

Богатството не се мери само со платата

Иако високите месечни приходи привлекуваат внимание, финансиските аналитичари предупредуваат дека вистинската финансиска стабилност не зависи само од тоа колку заработува некој, туку и од тоа како ги управува парите.

Инвестициите, диверзификацијата на приходите и долгорочното планирање се причините поради кои дел од најуспешните претприемачи успеваат континуирано да го зголемуваат своето богатство.

Месечен нето приход Годишен нето приход 45.000 денари 540.000 денари 100.000 денари 1.200.000 денари 250.000 денари 3.000.000 денари 500.000 денари 6.000.000 денари

С.Б.