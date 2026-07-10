Македонците ова лето ќе остават стотици милиони евра во Грција – каде завршуваат најмногу парите?

Грција и ова лето останува убедливо најпопуларната дестинација за македонските туристи. Илјадници семејства секој викенд ги полнат граничните премини кон Халкидики, Олимпик Бич, Паралија, Лефкада, Тасос и другите летувалишта. Но, покрај куферите, тие со себе носат и значителни суми пари кои во најголем дел остануваат во грчката економија.

Иако многумина однапред резервираат сместување и внимателно го планираат буџетот, кога ќе се соберат сите трошоци, еднонеделниот одмор за четиричлено семејство лесно може да надмине 1.500 евра, а во многу случаи и повеќе.

Колку навистина чини едно летување?

Еве како изгледа просечната пресметка за семејство кое поминува седум ноќевања во Грција.

Трошок Проценет износ Сместување 500 – 800 € Гориво 120 – 170 € Патарини 30 – 40 € Храна и ресторани 350 – 500 € Лежалки и пијалаци 80 – 150 € Маркет 100 – 180 € Сладоледи, кафе и ситни трошоци 80 – 120 € Шопинг и сувенири 100 – 250 €

Вкупно: 1.360 до 2.210 евра за едно просечно семејство.

Секако, конечната сума зависи од изборот на сместување, местото каде се летува и навиките за трошење.

Каде исчезнуваат најмногу парите?

Интересно е што сместувањето веќе не е единствениот голем трошок.

Сè поголем дел од буџетот оди за секојдневни расходи:

ручеци и вечери;

кафе и пијалаци;

лежалки;

маркети;

сладоледи;

гориво;

сувенири.

На прв поглед тоа изгледа како неколку евра дневно, но по една недела тие трошоци достигнуваат стотици евра.

Колку пари оставаат Македонците?

Точен официјален податок за вкупната потрошувачка на македонските туристи во Грција не постои. Но ако се земе предвид дека секое лето таму патуваат десетици, а веројатно и стотици илјади македонски граѓани, а едно семејство троши околу 1.500 евра, станува јасно дека во текот на сезоната во грчката економија се слеваат стотици милиони евра од македонските туристи. Грција и понатаму бележи рекордни приходи од туризмот, а просечната потрошувачка по патување продолжува да расте.

Зошто Македонците и понатаму ја избираат Грција?

И покрај повисоките цени, интересот не се намалува.

Причините се добро познати:

близината;

сопствен превоз;

плажи погодни за семејства;

позната кујна;

безбедност;

голем избор на сместување.

Многумина велат дека, иако одморот е поскап од порано, Грција и натаму нуди најдобар однос меѓу цена и квалитет за македонските туристи.

Цените растат, но и туризмот

Грчкиот туризам продолжува да соборува рекорди. Во 2025 година земјата оствари приходи од 23,6 милијарди евра од странски туристи, што е раст од 9,4 проценти во однос на претходната година, а бројот на посетители надмина 43 милиони.

Тоа значи дека и ова лето секое евро потрошено од туристите – без разлика дали е за гиро, кафе, апартман или лежалка – придонесува за една од најсилните гранки на грчката економија.

С.Б.