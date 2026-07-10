Wall Street: S&P 500 во плус поради растот на акциите на чипови и падот на цената на нафтата

Акциите пораснаа во четврток, поттикнати од скокот на полупроводниците и падот на цените на нафтата, додека берзите се обидуваа да се опорават и покрај обновените тензии меѓу САД и Иран.

Nasdaq Composite порасна за 1,30% на 26.206,89, додека S&P 500 порасна за 0,81% на 7.543,64. Индексот Dow Jones Industrial Average додаде 139,02 поени, или 0,27%, на 52.487,41.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) порасна за 2,5%, предводен од добивката од 4,5% на акциите на Micron Technology. Sandisk исто така скокна за 7,6%.

Европските акции, исто така, се зголемија во четврток бидејќи инвеститорите ги следеа обновените тензии на Блискиот Исток, при што пан-европскиот индекс Stoxx 600 затвори со раст од 0,8%.

Во Азија, јапонскиот Nikkei 225 затвори со пораст од 1,4%, додека јужнокорејскиот Kospi порасна за 0,62% во нестабилното тргување. Хонгконшкиот индекс Hang Seng падна за 0,5%, додека кинескиот CSI 300 затвори со пораст од 2,5%.

Втор ден по ред, САД започнаа нови напади врз Иран, објави Централната команда на САД. Најновата рунда напади следува по нападот на Техеран врз комерцијалниот бродски превоз во и околу Ормутскиот теснец, што го забави бродскиот превоз низ критичниот воден пат.

Сепак, цените на суровата нафта беа пониски откако претседателот Доналд Трамп изјави дека Иран повикал на договор. Медијаторите од Катар и Пакистан, исто така, работат на тоа да ги доведат двете страни на преговарачка маса, според MS NOW, кој се повикува на претставници од тие земји.

Ова доаѓа откако Трамп во среда изјави дека можеби повеќе не е заинтересиран да преговара за договор со Иран. Претходно, тој рече дека примирјето меѓу САД и Техеран е „завршено“ по уште еден бран напади на Блискиот Исток.

„Многу е инфлаторно и многу неизвесно“, рече Меган Хорнеман, главен инвестициски директор во Верденс. „Може да заврши утре. Може да се претвори во поголем настан. Тоа не го знаеме. Значи, во тој случај, само треба да бидете добро глобално диверзифицирани во вашата изложеност на акции.“

Хорнеман верува дека пазарната средина ќе остане нестабилна во иднина, бидејќи инвеститорите може да бидат „донекаде имуни“ на динамиката на конфликтот што „повторно се менува, а потоа повторно се распаѓа“. Таа, исто така, рече дека акциите на сегашните нивоа можеби нема да ја земат предвид можноста за барем едно зголемување на каматните стапки од страна на Федералните резерви во втората половина од 2026 година.