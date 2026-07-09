Од јули се менуваат придонесите: Еве дали ќе добиете помала плата

Од платата за јули започнува да важи привремена промена на структурата на придонесите за задолжително социјално осигурување. Измените се објавени во „Службен весник“ и ќе важат до исплатата на платата за декември 2026 година.

Иако на прв поглед изгледа дека работниците ќе плаќаат повеќе за пензиско осигурување, суштината е дека вкупните придонеси остануваат исти – 28 проценти. Се менува само распределбата меѓу различните видови придонеси.

Според новите правила, придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се зголемува од 18,8 на 19,9 проценти, додека придонесот за осигурување во случај на невработеност се намалува од 1,2 на 0,1 процент.

Придонесите за задолжително здравствено осигурување остануваат непроменети – 7,5 проценти, како и дополнителниот придонес за повреда на работа и професионално заболување од 0,5 проценти.

Вид на придонес До јули 2026 Јули – декември 2026 Промена Пензиско и инвалидско осигурување (ПИО) 18,8% 19,9% ▲ +1,1 п.п. Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,5% Нема Дополнително здравствено осигурување (повреда на работа и професионално заболување) 0,5% 0,5% Нема Осигурување во случај на невработеност 1,2% 0,1% ▼ -1,1 п.п. Вкупно придонеси 28% 28% Нема промена

Дали ќе добиете помала плата?

Практично – речиси не.

Пример пресметка за минимална бруто плата покажува дека нето платата се намалува за само 1 денар, што е последица на начинот на пресметка и заокружувањето, а не на зголемување на вкупниот товар за работниците.

Кај примерот:

нето платата досега изнесувала 26.046 денари ;

; по новите стапки ќе изнесува 26.045 денари.

Со други зборови, државата не го зголемува вкупниот износ на придонесите, туку само ги прераспределува средствата меѓу пензискиот фонд и фондот за осигурување во случај на невработеност.

Опис До јули 2026 Јули – декември 2026 Разлика Минимална бруто плата 38.507 ден. 38.507 ден. 0 Придонес за ПИО 7.239 ден. 7.663 ден. +424 ден. Придонес за здравствено осигурување 2.888 ден. 2.888 ден. 0 Дополнителен здравствен придонес 193 ден. 193 ден. 0 Придонес за вработување 462 ден. 39 ден. −423 ден. Бруто плата намалена за придонеси 27.725 ден. 27.724 ден. −1 ден. Даночно ослободување 10.932 ден. 10.932 ден. 0 Даночна основа 16.793 ден. 16.792 ден. −1 ден. Персонален данок (10%) 1.679 ден. 1.679 ден. 0 Нето плата 26.046 ден. 26.045 ден. −1 ден.

До кога ќе важат измените?

Новите стапки ќе се применуваат само за платите исплатени за периодот од јули до декември 2026 година, по што, доколку не се донесат нови законски измени, повторно ќе важат досегашните стапки.

Работодавачите треба да ги ажурираат стапките во своите payroll системи пред пресметката на јулската плата, додека компаниите што користат надворешни услуги за пресметка на плати нема да имаат дополнителни обврски бидејќи усогласувањето ќе биде направено автоматски.

С.Б.