Роботите ќе заменат десетици милиони работници

Јапонија официјално ја претстави ревидираната национална стратегија за роботика, со цел до 2040-та година во земјата да бидат воведени околу 10 милиони роботи. Министерот за економија, трговија и индустрија, Рјосеи Акадзава, го објави планот кој сега опфаќа 18 различни области, откако на претходните приоритети им се приклучија и секторите за производство на храна, угостителство и медицинска нега.

Владата има намера брзо да воспостави централно чвориште за роботска вештачка интелигенција, кое ќе ја поддржува примената, истражувањето и обуката на работната сила низ целата земја.

Главниот столб на новата стратегија е „Noetra“, домашен мултимодален основен модел развиен во рамките на национален проект насочен кон физичката вештачка интелигенција.

Мнозински сопственици на оваа технологија се водечките јапонски компании „SoftBank Group“, „NEC Corporation“, „Sony Group Corporation“ и „Honda Motor Co., Ltd“.

Компаниите „Fujitsu Limited“ и „Rakuten Group“ сè уште разгледуваат можност за приклучување кон овој моќен конзорциум.

Надлежните посочуваат дека ова технолошко чвориште ќе има клучна улога во масовното воведување на роботи, особено во индустриите кои со години се соочуваат со хроничен недостиг на работници.

Собраните податоци од областите на грижата за стари лица, реагирањето во вонредни ситуации, производните погони, како и сложениот процес на деактивирање на нуклеарната централа Фукушима, се основата врз која Јапонија ја гради довербата во овој проект.

Јапонија својата стратегија во глобалната технолошка трка не ја темели само на голема компјутерска моќ, туку и на уникатни бази на податоци кои се резултат на децениско индустриско искуство во опасни услови.

Поради драматичното стареење на населението и рестриктивната миграциска политика, автоматизацијата повеќе не се гледа како закана за работните места, туку како единствен практичен одговор за пополнување на позиции за кои луѓето повеќе не сакаат или не можат да работат.

Јапонските власти потврдија соработка со водечки истражувачки институции од САД, Канада, Франција и Велика Британија со цел забрзување на развојот на моделот Noetra.

Резултатите од истражувањето ќе бидат достапни за домашните програмери и компании, а дел од фирмите планираат оваа платформа да ја искористат како основа за подоцнежен настап на странските пазари.

Дополнително, стратегијата поттикнува технолошка трансформација на помалите регионални центри со цел економскиот раст да се прошири надвор од Токио.

Во исто време, Јужна Кореја објави слични амбиции во областа на роботиката, што внесува дополнителна конкурентност во азискиот регион додека двете земји забрзано развиваат сопствени капацитети во областа на вештачката интелигенција.