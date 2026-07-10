Производството на високотехнолошка опрема во ЕУ постојано расте

Додека Европа бара начини да постигне технолошки суверенитет, секторот за високотехнолошко производство би можел да стане важен играч во напорите на регионот да се дистанцира од земји како САД и Кина, објавува „Euronews“.

Анализата на Евростат покажува дека Европската Унија (ЕУ) продала високотехнолошки производи во вредност од 414 милијарди евра во 2024-та година. Ова е зголемување во однос на 273 милијарди евра пријавени десет години претходно, со просечна годишна стапка на раст од 4,3%.

Фармацевтските производи учествувале со 29% од вкупната продажба на стоки во 2024-та година, по што следуваат електрониката и телекомуникациите со 23% и научните инструменти со околу 21%.

Најмалата категорија е одбраната, со 1,1% од продажбата на високотехнолошка технологија во ЕУ.

Водечки сектори во производството на високотехнолошки производи во ЕУ. Графикон: Евростат

Во 2024-та година, повеќе од половина од увозот на високотехнолошки производи во ЕУ од земји надвор од ЕУ доаѓаше од Кина и САД. Од друга страна, речиси една третина од извозот на високотехнолошки производи од ЕУ отиде во САД (31%), по што следуваат Кина и Велика Британија со по 10%.

Во 2024-та година, ЕУ забележа импресивен трговски дефицит со Кина – 92 милијарди евра, додека единствените други земји со кои блокот забележа трговски дефицит од над 10 милијарди евра беа Тајван (19 милијарди евра) и Виетнам (20 милијарди евра).

Во исто време, ЕУ забележа трговски суфицит од над 10 милијарди евра со Турција (11 милијарди евра), Велика Британија (27 милијарди евра) и САД (46 милијарди евра).

Главните трговски партнери на ЕУ во високотехнолошки производи. Графикон: Евростат

Минатиот месец, Европската комисија (ЕК) го претстави својот пакет за технолошки суверенитет за зајакнување на домашниот технолошки сектор, фокусирајќи се на облачна инфраструктура, услуги за вештачка интелигенција, отворен код и чипови. Нацрт-законот воведува четири иницијативи во секоја фаза од вредносниот синџир, од чипови до инфраструктура, софтвер, облачни технологии и вештачка интелигенција.

Највисокото ниво, кое ги опфаќа секторите како што се одбраната и здравството, ефикасно би ги спречило неевропските компании да добиваат јавни договори.

Во 2023-та година, ЕУ може да се пофали со над 42 илјади компании во високотехнолошкиот производствен сектор, што претставува 0,1% од вкупниот број компании во блокот. Највисоките удели на високотехнолошки производители во однос на вкупната деловна структура се забележани во Чешка, Словачка и Германија. Во однос на бројот на вработени во вкупната деловна структура, уделот на високотехнолошки производители е највисок во Словенија, Данска, Ирска и Унгарија, заклучи Евростат.