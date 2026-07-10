Спортска лимузина што сака да го освои светот: „Geely Galaxy TT“ има сè што би посакале (ФОТО)

Кинескиот производител „Geely“ наскоро на тамошниот пазар ќе го претстави својот нов спортски електричен седан „Galaxy TT“, модел кој директно ќе се натпреварува со популарниот „Xiaomi SU7“, иако официјалната цена сè уште не е објавена.

Како и повеќето нови електрични лимузини кои доаѓаат од Кина, „Galaxy TT“ се потпира на исклучително аеродинамичен дизајн со цел да се намали отпорот на воздухот и да се зголеми автономијата на возење.

Автомобилот има препознатливи карактеристики на модерните електрични спортски седани – мазен преден дел со LED светла, црни отвори за воздух и напреден „LiDAR“ сензор поставен над ветробранското стакло, кој служи за системите за автономно возење.

Страничниот изглед е елегантен и чист, со рачки на вратите кои се израмнети со каросеријата, компактни ретровизори и нагласени задни крила.

На задниот дел доминираат LED светла и препознатлива светлосна лента која се протега по целата ширина на возилото.

„Galaxy TT“ има должина од 4.999 милиметри, ширина од 1.919 милиметри и висина од 1.479 милиметри, додека меѓуоскиното растојание изнесува 2.920 милиметри.

Моќни батерии и автономија до 725 километри

Новиот модел е поставен на 800-волтна електрична архитектура и ќе биде достапен со три различни батериски пакети.

Основната верзија ќе има батерија со капацитет од 52,4 kWh, средната варијанта ќе располага со 63,8 kWh, додека најмоќната верзија ќе добие батерија од 75,2 kWh.

Автономијата значително ќе варира во зависност од избраниот пакет, а според кинескиот циклус на тестирање „CLTC“ ќе се движи од 540 до 725 километри.

До 570 коњски сили

Купувачите ќе можат да избираат меѓу две погонски конфигурации.

Основните верзии ќе имаат електромотор поставен на задната оска со моќност од 329 коњски сили.

Помоќните варијанти ќе располагаат со два електромотори и погон на сите четири тркала, со вкупна моќност од 570 коњски сили.

Иако овие перформанси не се доволни за директна закана за екстремната верзија „Xiaomi SU7 Ultra“, тие се многу конкурентни во споредба со средните нивоа на опрема на моделот на „Xiaomi“.

Модерен ентериер со кинески премиум пристап

Првите фотографии од кабината покажуваат решенија кои веќе стануваат стандард кај кинеските електрични автомобили од високата класа.

Во внатрешноста доминираат голем централен екран за мултимедија, дигитална инструмент табла и спортски управувач со три краци.

Покрај тоа, кабината нуди два безжични полначи за паметни телефони, кружни отвори за вентилација и мал аналоген часовник на инструмент таблата, кој внесува дискретен ретро елемент.

„Geely Galaxy TT“ ќе биде уште еден доказ дека кинеските производители сè посериозно се вклучуваат во трката за електрични спортски автомобили од високата класа.