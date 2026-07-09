Колку чини да израснете едно дете во Македонија? Родителите трошат и до 200.000 денари годишно

Од првото креветче и пелените, па сè до екскурзиите, спортските активности и мобилниот телефон, родителството одамна не е само емотивна, туку и сериозна финансиска обврска. Иако повеќето родители никогаш не седнуваат да ги соберат сите трошоци на едно место, бројките покажуваат дека одгледувањето дете во Македонија станува сè поскап предизвик.

Најновата анализа покажува дека семејствата издвојуваат приближно 160.000 до 200.000 денари годишно за основните потреби на едно дете, а кај најмалите постојат и дополнителни почетни трошоци за опрема, количка, креветче и автомобилско седиште.

Првата година е една од најскапите

Многумина мислат дека најголемите трошоци доаѓаат кога детето ќе стане тинејџер. Но реалноста покажува дека првата година од животот е меѓу финансиски најтешките за родителите.

Освен секојдневните трошоци за пелени, храна, облека и медицински потреби, потребно е да се купи и основната опрема без која речиси ниту едно семејство не може да функционира.

Според анализите, само почетните набавки можат да додадат уште околу 20.000 денари на годишниот буџет.

Како расте детето, растат и трошоците

Во предучилишната возраст најголем товар претставуваат градинката, облеката, обувките и секојдневната исхрана.

Во основното образование се појавуваат нови расходи:

училишен прибор;

екскурзии;

приватни часови;

спорт и рекреација;

родендени;

превоз.

Кај тинејџерите списокот станува уште подолг. Телефон, компјутер, облека, излегувања, курсеви и дополнителни активности често го прават овој период најскап за семејниот буџет.

Што најмногу ги оптоварува родителите?

Родителите најчесто ги издвојуваат истите категории како најголем финансиски товар:

храна;

облека и обувки;

образование;

здравствени трошоци;

спортски и воннаставни активности;

превоз;

дигитална опрема.

Кога на тоа ќе се додадат инфлацијата и повисоките цени во последните години, сè повеќе семејства признаваат дека планирањето на буџетот станува неопходност, а не избор.

Дали државната поддршка е доволна?

Истражувањата покажуваат дека во Македонија сè уште нема единствена национална методологија за пресметка на реалните трошоци за одгледување дете, што го отежнува креирањето политики за поддршка на семејствата. Истовремено, експертите предупредуваат дека подобро насочените мерки би можеле значително да придонесат за намалување на детската сиромаштија и подобрување на животниот стандард.

Родителството нема цена, но има сметка

Ниту една пресметка не може да ја измери љубовта, времето и грижата што родителите ги вложуваат во своите деца. Но бројките јасно покажуваат дека воспитувањето дете денес бара значително повеќе финансиски средства отколку пред десетина години.

Прашањето повеќе не е дали родителството е скапо, туку како семејствата да обезбедат квалитетен живот за своите деца без постојан притисок врз домашниот буџет.

С.Б.