Некои станови во Скопје поскапеа и повеќе од 80% – погледнете што се случува во вашата населба

Пред само пет-шест години многумина веруваа дека цените на становите во Скопје го достигнале својот максимум. Денес е јасно дека пазарот ги демантираше тие очекувања. Во дел од населбите квадратниот метар поскапе толку многу што за истиот стан денес треба да издвоите десетици илјади евра повеќе отколку во 2020 година.

Според најновите податоци за првиот квартал од 2026 година, просечната цена на стан во Скопје достигнала околу 1.266 евра за квадратен метар, а во зависност од општината цените се движат од околу 828 до 1.735 евра за квадрат, додека кај најатрактивните новоградби во Центар се регистрирани и трансакции близу 3.000 евра за квадратен метар.

Каде растот беше најголем?

Најголем интерес и натаму има за Центар, Карпош, Аеродром и Тафталиџе, каде што новоградбите поставуваат нови ценовни рекорди. Во овие делови од градот, станови кои пред неколку години се продаваа за околу 1.000 евра за квадрат, денес достигнуваат 1.800 евра, 2.000 евра, па и повеќе, зависно од микролокацијата, квалитетот на градбата и катноста. Кај поединечни проекти тоа претставува раст од над 80 проценти.

Како изгледа тоа во пракса?

Населба Пред неколку години* Денес** Центар 1.400 EUR/м² 2.300–3.000 EUR/м² Карпош 1.100 EUR/м² 1.800–2.300 EUR/м² Аеродром 1.000 EUR/м² 1.600–2.000 EUR/м² Тафталиџе 1.050 EUR/м² 1.700–2.200 EUR/м² Кисела Вода 900 EUR/м² 1.400–1.800 EUR/м² Ново Лисиче 900 EUR/м² 1.400–1.700 EUR/м²

*Ориентациони пазарни цени од периодот 2020–2021 година.

**Во зависност од локацијата, новоградбата и состојбата на станот.

Колку повеќе плаќаат купувачите?

Да земеме пример со стан од 70 квадратни метри.

Ако во 2020 година чинел околу 77.000 евра, денес истиот стан, доколку се наоѓа на атрактивна локација, лесно може да достигне 140.000 евра, а кај најбараните новоградби и повеќе.

Тоа значи дека купувачот треба да обезбеди над 60.000 евра дополнително, или да се задолжи со значително поголем станбен кредит.

Зошто цените не запираат?

Аналитичарите издвојуваат неколку причини:

силна побарувачка за станови во Скопје;

ограничена понуда на атрактивни локации;

повисоки трошоци за градежни материјали и работна сила;

купување станови како инвестиција;

инфлација и желба капиталот да се чува во недвижности.

Дали е ова балон?

Мислењата се поделени.

Едни сметаат дека цените се преценети и дека пазарот мора да се стабилизира, особено ако каматните стапки останат високи. Други веруваат дека додека побарувачката е поголема од понудата, особено во Скопје, не треба да се очекува значителен пад на цените.

Едно е сигурно – купувањето стан денес претставува многу поголем финансиски предизвик отколку пред само неколку години.

С.Б.