Немате волја за работа? Три мали трикови ја враќаат енергијата

Има денови кога човек седнува пред компјутер, ја отвора задачата и гледа во екранот како во ѕид. Ниту рокот го буди, ниту кафето помага. Телото е тука, работниот ден тече, но главата не тргнува. Мотивацијата, велат познавачи на работната продуктивност, не исчезнува секогаш затоа што некој е мрзлив или неодговорен. Често проблемот е многу пообичен: замор, хаос во обврските, премногу информации и чувство дека сè мора да се заврши веднаш.

Економистите одамна предупредуваат дека падот на енергијата на работното место не е само личен проблем, туку и трошок за компаниите. Кога луѓето работат без фокус, задачите се развлекуваат, грешките се множат, а незадоволството полека станува дел од секојдневието.

„Ниската мотивација најчесто не се гледа веднаш во бројките, но се гледа во квалитетот на работата, во одложувањето и во тоа што едноставни задачи почнуваат да траат двојно подолго“, велат економисти кои се занимаваат со пазарот на труд.

Првата работа што може да помогне е многу едноставна: намалете ја задачата. Не денот. Не целата недела. Само задачата пред вас.

Експертите за продуктивност велат дека луѓето често губат волја затоа што пред себе гледаат премногу голема обврска. Извештај, проект, план, состанок, рокови. Сè изгледа како планина. Но, кога работата ќе се подели на мал прв чекор, мозокот полесно влегува во ритам.

Наместо „морам да го завршам целиот проект“, подобро е да се каже „ќе ги средам првите пет реда“, „ќе ги отворам документите“, „ќе направам краток список“. Малку звучи, ама функционира.

„Мотивацијата често доаѓа откако ќе почнете, а не пред тоа. Луѓето грешат кога чекаат прво да им дојде волја, па потоа да работат“, објаснуваат експерти за работни навики.

Втората работа е движење. Не мора теретана, не мора голема пауза, не мора спектакл. Десет минути станување од стол, кратка прошетка, неколку скали, воздух пред зграда. Толку.

Телото не е направено да седи со часови под светло, пред екран, со телефон до тастатура и уште пет отворени прозорци во главата. Кога човек не се движи, паѓа концентрацијата, а уморот станува поголем од реалниот напор.

Познавачите велат дека кратките паузи не се губење време, туку начин работниот ден да не се распадне уште до пладне.

„Работник кој прави кратки, паметни паузи често е поефикасен од работник кој седи осум часа без да стане, но половина од времето е без фокус“, велат експертите.

Третата работа е да се среди хаосот околу себе. Бирото, списокот со обврски, телефонот, известувањата. Не мора сè да биде под конец, но мора да има ред во најважното.

Кога човек има десет незавршени работи пред очи, мозокот постојано скока од една на друга. Се отвора мејл, па порака, па документ, па уште една задача. На крајот, работниот ден поминува во нервоза, а ништо не е завршено како што треба.

Економистите велат дека токму ваквиот расцепкан начин на работа е еден од тивките непријатели на продуктивноста. Работникот е зафатен цел ден, но резултатот е слаб.

„Не е секогаш проблемот во бројот на работни часови. Проблемот е што голем дел од времето се троши на прекини, барање информации и враќање на концентрацијата“, велат познавачи на работните процеси.

Затоа, најпрактично е денот да почне со три приоритети. Не со дваесет. Три. Што мора да се заврши? Што може да почека? Што само прави врева, а не е итно?

Мотивацијата не се враќа со големи зборови и со празни совети. Најчесто се враќа со мал почеток, малку движење и малку ред. И со признание дека човек не може секој ден да биде на максимум.

Некогаш е доволно само да се тргне првиот чекор. После тоа, работата сама фаќа ритам.

Б.З.М.