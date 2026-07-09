Кои бобинки се најздрави? Нутриционистите ги одбраа топ 5

Иако е познато дека сите бобинки се здрави, некои видови сепак се издвојуваат поради нивните хранливи својства. Истражувањата редовно ја поврзуваат потрошувачката на бобинки со помал ризик од срцеви заболувања, поздрав микробиом на цревата и подобра когнитивна функција. Бидејќи повеќето луѓе не вклучуваат доволно овошје во својата исхрана, бобинките се одличен начин да се започне, а нутриционистите составија листа на најздрави, најбогати со антиоксиданси и растителни влакна храни, пишува Food & Wine.

„Бобинките се меѓу храните со највисока содржина на феноли и највисок антиоксидативен капацитет. Нивните нивоа на антиоксиданси се до четири пати повисоки отколку кај многу други видови овошје, па дури и десет пати повисоки отколку кај зеленчукот“, објаснува нутриционистката Џенифер Палијан.

Покрај импресивната содржина на антиоксиданси, бобинките се добар извор на растителни влакна, забележува нутриционистката Кајли Кинг. „Влакната помагаат во варењето на храната, помагаат во одржувањето на стабилни нивоа на шеќер во крвта и обезбедуваат чувство на ситост, додека антиоксидансите помагаат во борбата против оксидативниот стрес поврзан со стареењето и хроничните болести“, вели таа.

За нутриционистите, изборот на најздрава бобинка е како избор на омилено дете. Сите се слатки, сочни и полни со хранливи материи, што го отежнува изборот на само едно. Сепак, составивме листа врз основа на фактори како што се содржината на влакна и антиоксиданси.

Јагоди

Иако јагодите ботанички не се бобинка, тие често се етикетираат како такви во продавниците и нудат многу од истите здравствени придобивки. Нутриционистката Ема Шелтон го обожава ова слатко-кисело овошје поради неговата содржина на витамин Ц. „Јагодите се всушност подобар извор на витамин Ц од портокалите. Една чаша јагоди обезбедува 94 проценти од препорачаниот дневен внес“, вели таа.

Покрај тоа што се извор на витамин Ц, овие сочни црвени бобинки содржат полифеноли, кои се поврзани со здравјето на цревата и срцето. Јагодите имаат малку помалку влакна од некои други бобинки на оваа листа, но сепак можат да ви помогнат да ја достигнете вашата дневна цел за влакна, како на пример во салатите. Нивниот сочен вкус доминира во многу летни десерти.

Брусница

Овие слатко-кисели бобинки заслужуваат место на вашата трпеза надвор од празничната сезона. Анџела Греам, регистриран диететичар, забележува дека брусницата е позната по своите корисни ефекти врз здравјето на уринарниот тракт, што е поткрепено со истражувања. „Тие содржат соединенија наречени проантоцијанидини тип А. Овие соединенија ја намалуваат способноста на одредени бактерии да се врзуваат за ѕидовите на уринарниот тракт, со што се намалува ризикот од инфекции на уринарниот тракт кај многу групи луѓе“, вели таа.

Покрај уринарниот тракт, брусницата е поврзана со подобрено здравје на срцето, намалено воспаление, понизок крвен притисок и помал ризик од дебелина. Тие можат да бидат доста горчливи без додадено засладување, затоа бидете внимателни со додадените шеќери. Сепак, Греам цени дека нивниот кисел вкус ги прави разновидни во различни рецепти. „Можете да ги користите во сосови, салати од житарки или компоти“, забележува таа.

Капини

Овие темни, сочни бобинки се одлични во пити или смутија, а нивната светла боја е знак дека тие обезбедуваат богатство од хранливи материи. Нивните антиоксиданси можат да помогнат во намалувањето на оксидативниот стрес и воспалението во телото. Капините исто така можат да помогнат во намалувањето на ризикот од рак, срцеви заболувања, дебелина и дијабетес.

Истражувачите, исто така, ги проучувале капините и нивните ефекти врз невролошките заболувања, како што се Паркинсоновата и Алцхајмеровата болест. Соединенијата во овошјето, вклучувајќи антоцијанини, кверцетин и кофеинска киселина, имаат невропротективни ефекти и можат да помогнат во заштитата на мозокот како што старее.

Малини

Порција малини содржи речиси 30 проценти од препорачаната дневна вредност на витамин Ц и манган. „Витаминот Ц ја поддржува имунолошката функција, синтезата на колаген, антиоксидантната заштита и апсорпцијата на железо“, објаснува Палијан. „Манганот служи како кофактор за ензими вклучени во метаболизмот, антиоксидантната одбрана, формирањето на коските и имунолошката функција.“

Овие бобинки слични на скапоцен камен се импресивни по нивната содржина на витамини и минерали, но токму нивните влакна се она што навистина ги издвојува – тие имаат најмногу од која било бобинка на оваа листа. Влакната се неопходни за здравјето на срцето, варењето и метаболизмот. Полифенолите во малините исто така имаат пребиотски ефект, помагајќи им на цревните бактерии да произведуваат масни киселини со краток синџир кои го одржуваат вашиот микробиом здрав, го поддржуваат вашиот имунолошки систем и имаат антиинфламаторни својства.