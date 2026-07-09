Мета инвестира милијарди во AI центар во Канада, ќе троши струја како 800.000 домови

Технолошкиот гигант Мета објави дека ќе го изгради својот прв центар за податоци во канадската покраина Алберта, инвестирајќи 13 милијарди канадски долари (9,17 милијарди американски долари) во проектот. Компанијата со тоа ја забрзува изградбата на компјутерски капацитет за поддршка на глобалниот подем на вештачката интелигенција, пишува Ројтерс.

Инвестиција водена од вештачка интелигенција

Центарот за податоци од еден гигават ќе биде сместен во округот Старџен и тоа е 33-тиот таков објект на Мета во светот. Компанијата ги засилува своите напори во областа на вештачката интелигенција и веќе најави инвестиции од стотици милијарди долари во изградба на големи центри за податоци за вештачка интелигенција во Соединетите Американски Држави.

Раководителите на Мета ја објавија веста во Калгари, заедно со премиерката на Алберта, Даниел Смит и други владини претставници. Владата на покраината богата со нафта и гас со години се обидува да привлече технолошки гиганти од Силиконската долина за да поттикне големи инвестиции.

Зошто Алберта?

Како и другите технолошки гиганти, Мета се соочува со ненадејно зголемување на потребите за енергија поради развојот на вештачката интелигенција. Алберта е богата со природен гас, чија цена е значително пониска од референтната цена во САД. Дополнително, студената клима на покраината го прави ладењето на масивните суперкомпјутери и потпорната инфраструктура поекономично.

Сопствен извор на енергија

Новиот центар за податоци ќе користи приближно иста количина електрична енергија како 800.000 домаќинства. Мета рече дека целосно ќе ја финансираат изградбата на нова електрана и мрежна инфраструктура.

Ова ќе ги избегне потенцијалните ограничувања на капацитетот на покраинската енергетска мрежа, на која веќе се поврзани 20 постоечки центри за податоци. Покраинската влада, исто така, им нуди на инвеститорите можност да изградат свои сопствени извори на енергија.

Мета соработува со локалната компанија Пембина Пипејплејн, која ќе ја изгради новата електрана на гас „Гринлајт Електрик Центар“ за проектот. Електраната ќе биде лоцирана и во округот Старџен и треба да започне со работа кон крајот на 2030 година. Пембина вели дека електраната ќе троши околу 150 милиони кубни метри природен гас дневно, што ќе ја зголеми побарувачката за гас од производителите во Западна Канада.

Спротивно на националната стратегија

Овој проект се потпира на фосилни горива, што е во спротивност со Националната стратегија на Канада за вештачка интелигенција. Федералната влада минатиот месец откри стратегија која сугерира дека новите центри за податоци треба да се приклучат на чистата електрична мрежа на земјата, која главно се напојува од обновливи извори и извори со ниски емисии.

Сепак, огромното мнозинство центри за податоци што моментално се планираат во Канада се наоѓаат во Алберта. Поради зависноста од природен гас, кој сочинува 60 проценти од покраинската мрежа, интензитетот на емисиите на електричната мрежа на покраината е речиси пет пати поголем од канадскиот национален просек.