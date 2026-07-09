Нови проценки на ММФ: Поради војната во Иран, раст на глобалната економија од три проценти, пад во однос на планираното

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) ја намали својата прогноза за растот на светската економија за оваа година поради војната во Иран, додека последиците од тој конфликт и енергетската криза делумно се ублажуваат со развојот на вештачката интелигенција (AI) и други технологии.

ММФ вчера објави дека очекува глобалната економија да порасне за три проценти во 2026 година, што е пад во споредба со 3,5 проценти минатата година, но и на 3,1 процент како што беше проценето во април.

Поради конфликтот меѓу Иран, Соединетите Американски Држави (САД) и Израел околу Ормускиот теснец, низ кој поминува една петтина од светската нафта, се очекува цените на горивата да пораснат за речиси 32 проценти, а глобалните потрошувачки цени како целина ќе пораснат за 4,7 проценти во 2026 година.

Тоа би претставувало раст од 4,1 процент во 2025 година и значи дека две години напредок во борбата против инфлацијата се заглавени.

Прогнозите на ММФ претпоставуваат дека Ормускиот теснец ќе се отвори повторно подоцна овој месец, дури и додека американските напади врз Иран продолжуваат, и дека трговијата ќе се врати во нормала до март следната година.

ММФ очекува американската економија, најголемата во светот, да забележи солиден раст од 2,3 проценти оваа година, што е повисоко од 2,1 процент во 2025 година и непроменето од априлската прогноза.

За 21-те европски земји што го користат еврото, кои се погодени од повисоките цени на енергијата, се предвидува комбиниран економски раст од 0,9 проценти оваа година, што е намалување во однос на 1,4 проценти во 2025 година.

Се очекува Кина, втората по големина економија во светот, да порасне за 4,6 проценти оваа година – намалување во однос на 5 проценти во 2025 година, но сепак малку побрзо од прогнозата на ММФ во април.

ММФ проценува дека Индија повторно ќе биде најбрзорастечката економија во светот, со стапка од 6,4 проценти.