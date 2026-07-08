Сопственикот на „Северен тек 2“ нема да добие отштета за експлозиите

Сопственикот на „Северен тек 2“, швајцарската компанија „Nord Stream AG“, нема да добие осигурување за уништувањето на три од четирите цевки на проектот по експлозиите во есента 2022-ра година. Според судската одлука, инцидентот бил резултат на војната во Украина, настан што не е покриен со осигурување, објавува „Bloomberg“.

Компанијата поднесе тужба против осигурителите „Lloyd’s Insurance Company“ и „Arch Insurance (EU) DAC“ во лондонски суд барајќи исплата од 580 милиони евра. Компаниите потоа одбија со образложение дека експлозиите биле резултат на војна и/или биле наредени од влада, со што полисите станале неважечки.

Судијата во случајот потврди дека штетата се случила за време или како резултат на војна, и дека таквата штета била исклучена од покритието. „Bloomberg“ забележува дека во текот на случајот биле сослушани голем број експерти, вклучувајќи офицер на американската морнарица и консултанти за експлозиви.

„Nord Stream“ е подружница на руската холдинг компанија „Газпром“ (51%) и четири европски компании – „Wintershall Dea“, „PEG Infrastruktur (E.ON)“, „N.V. Nederlandse Gasunie“ и „ENGIE“, кои ги делат преостанатите 49% од капиталот. Русија им дозволи на западните компании да влезат во структурата со изградбата на проширувањето на проектот за гасовод по дното на Балтичкото Море, обидувајќи се да покаже дека неговиот ефект ќе биде економски, а не геополитички, насочен кон вршење притисок врз европските земји, „вртејќи ја славината“ на гасот.

Компанијата управува со проектот „Северен тек 1“, кој стапи во употреба во 2011-та година. „Северен тек 2“ беше готов кон крајот на 2021-ва година и чекаше одлука за лиценца од германската држава. Сепак, постапката беше запрена, веројатно неколку недели пред регулаторите да донесат одлука, поради руската инвазија на Украина.

Во моментов, само една од цевките е недопрена и е дел од „Северен тек 2“, што значи дека не може да се користи за снабдување со гас на Европа без дозвола од Берлин.

За време на судскиот процес во Лондон, не беа донесени заклучоци за сторителите на експлозиите. Постојат неколку теории поддржани од аналитичарите. Една од нив е дека Русија самата ги разнесе цевките за да избегне плаќање на надомест за намалени или прекинати испораки на гас во 2022-ра година, за што би должела милијарди евра.

Сомнеж паѓа и врз Украина, со цел да се ограничи влијанието на рускиот гас во Европа. Москва продолжува да ја одржува тезата дека британските и американските служби стојат зад експлозиите.

Овие можности беа дискутирани во судницата, а судијата забележа дека кој и да е сторителот, војната е „значајна причина“ за неговите постапки.