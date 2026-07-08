Хепатолог предупредува: Ако имате замастен црн дроб, избегнувајте една група намирници

Замастениот црн дроб често се развива без никакви симптоми, поради што многу луѓе воопшто не знаат дека го имаат овој здравствен проблем.

Сепак, лекарите предупредуваат дека состојбата може да се влоши доколку не се променат навиките во исхраната. Добрата вест е што во многу случаи замастениот црн дроб може да се спречи или значително да се подобри токму со промена на начинот на исхрана.

Според хепатологот д-р Суџит Џанардхан, лицата со замастен црн дроб треба што е можно повеќе да ги избегнуваат едноставните шеќери, рафинираните јаглехидрати и високо преработената храна.

„Тоа вклучува засладени пијалаци, овошни сокови, слатки, високо преработена храна како чипс, бисквити и индустриски десерти, како и производи од рафинирано брашно, меѓу кои бел леб, бел ориз и некои видови тестенини“, изјавил тој.

Џанардхан додава дека закрепнувањето не зависи од избегнување на само една намирница, туку од ограничување на целата група вакви производи.

Што препорачуваат лекарите?

Д-р Џузепи Морели предупредува дека замастениот црн дроб не смее да се потценува.

„Иако самото наталожување масти можеби не предизвикува непосредни проблеми, тоа може да доведе до опасна низа компликации, како воспаление, создавање лузни на црниот дроб и срцеви заболувања. Луѓето со замастен црн дроб имаат значително поголем ризик од смрт поврзана со срцеви заболувања“, вели тој.

Поради тоа, д-р Џанардхан препорачува медитерански начин на исхрана богат со зеленчук, овошје, интегрални житарки и здрави масти, како и редовна физичка активност.

„Вежбањето треба да биде комбинација од кардио-тренинг и вежби за сила или отпор“, истакнува тој.

Д-р Андрес Спленсер смета дека вниманието не треба да биде насочено само кон една намирница.

„Не фокусирајте се само на една намирница, туку на целокупното метаболичко здравје. Избегнувајте хроничен калориски вишок“, советува тој.

Тој препорачува исхрана заснована на непреработени или минимално преработени намирници, богати со растителни влакна и здрави масти, со што помал внес на високо преработена храна.

Лекарите советуваат и да се намали консумацијата на алкохол и засладени пијалаци.

„Овие пијалаци содржат големи количини шеќери кои брзо се апсорбираат, особено фруктоза“, предупредува д-р Спленсер.

Како поздрав избор, тој препорачува вода, незасладен чај или кафе.