Трошоците за изградба на фотоволтаични системи се намалија за 90% од 2010-та

Цената за изградба на фотоволтаични системи се намали за 89%, а на копнените ветерни турбини за 72%, а на крајбрежните ветерни турбини за 63% од 2010-та година, според податоците од Меѓународната агенција за обновлива енергија (IRENA). Причината е растечката конкуренција, особено во Кина.

Според податоците, цената за изградба на фотоволтаични системи е 44 долари за мегават-час, или речиси непроменета во споредба со 2024-та година.

За копнените ветерни фарми има намалување од 4 проценти на 33 долари за мегават-час, а за офшор турбините намалувањето е 3% на 78 долари за мегават-час.

Во исто време, во европските земји со највисоки цени на гасот – Германија и Италија, изградбата на гасни турбини чини 100 долари за мегават-час.

Во услови на пониски трошоци за изградба, се очекува зелената енергија да го зголеми својот капацитет за 15,5% во споредба со 2024-та година, или 693 гигавати.

Но, не само пониските трошоци за изградба ги прават обновливите извори на енергија (ОИЕ) економски одржливи. Според проценките на „IRENA“, минатата година, благодарение на зелената енергија, земјите ширум светот заштедиле 480 милијарди долари од увоз на фосилни горива.

Развојот на обновливата енергија помогна да се „заштити“ геополитичката нестабилност во земјите кои се целосно зависни од увозот на енергија. Тие исто така обезбедуваат „финансиски тампон“ за цените на енергијата, а тоа беше особено очигледно со затворањето на Ормутскиот теснец на крајот на февруари.