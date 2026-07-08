Вистината за електролитите: Дали навистина треба да ги пиеме или е само уште еден скап тренд?

Со доаѓањето на високите температури и сезоната на интензивен тренинг на отворено, социјалните мрежи повторно се преплавени со естетски привлечни шишиња полни со шарени прашоци. Влијателните лица нè уверуваат дека „електролитите“ се клучот за врвна енергија, подобра концентрација и моментално закрепнување. Но, додека вашата исхрана се менува помеѓу „велнес рутини“ и скапи додатоци во исхраната, се поставува прашањето: дали навистина ни се потребни или е само маркетиншка манипулација?

Што точно се електролити?

Електролитите се клучни минерали – како што се натриум, калиум, магнезиум и калциум – кои го носат електричниот полнеж во нашето тело. Тие се неопходни за работата на мускулите и нервите, регулирање на крвниот притисок и одржување на хидратацијата.

Кога се потиме, губиме вода, но и мали количини од овие минерали. Иако се несомнено важни, заблудата е дека мора да ги внесуваме преку скапи кесички и апчиња штом ќе излеземе на сонце или ќе одиме во теретана.

Дали на просечниот човек му се потребни додатоци во исхраната? Одговорот е, во повеќето случаи – не.

Нутриционистите истакнуваат дека за просечниот човек, кој јаде разновидна храна и не вложува екстремни напори, балансираната исхрана обезбедува доволно електролити. Ако вашето дневно мени вклучува овошје (како банани и портокали), зеленчук (зелен лиснат зеленчук, компири), млечни производи или јаткасти плодови, веќе внесувате оптимални количини на минерали.

За повеќето рекреативни спортисти кои тренираат помалку од еден час, обичната вода е повеќе од доволна за хидратација.

Кога електролитите стануваат корисни?

Постојат ситуации кога водата не е доволна и суплементацијата (или паметниот избор на храна) навистина има смисла:

Интензивни и продолжени напори: Ако тренирате повеќе од 60-90 минути, особено на високи температури, тогаш губењето на минерали преку потење станува значајно. Во овие случаи, електролитите можат да помогнат во спречувањето на мускулни грчеви и замор.

Екстремна топлина и работа на отворено: Ако работите или поминувате време на отворено за време на екстремна топлина, зголеменото потење бара побрзо надополнување на солите и минералите.

Здравствени причини: По проблеми со желудникот (дијареја или повраќање), каде што губењето на течности и минерали е брзо, електролитите се медицински препорачани за побрза рехидратација.

Природна алтернатива е (скоро секогаш) подобра

Наместо да трошите пари на преработени прашоци со често непотребен додаден шеќер, потпрете се на природни извори:

Лубеница: Кралицата на летото што хидрира и содржи калиум и магнезиум.

Банани: Најбрзиот извор на калиум по тренинг.

Грчки јогурт: Богат со калциум и магнезиум, со додадени протеини за опоравување на мускулите.

Домашен „спортски“ пијалок: Ако сакате нешто повеќе од вода, измешајте малку морска сол, исцеден лимон и малку мед во вода. Тоа е едноставна, евтина и ефикасна замена за скапи пијалоци од продавница.

Заклучок: Не дозволувајте трендовите да ве измамат да помислите дека не можете да го преживеете летото без скапи додатоци. Вашето тело е попаметен механизам отколку што сугерираат рекламите – слушајте ја вашата жед, јадете разновидна храна и пијте вода. Оставете ги додатоците во исхраната за ситуации кога се навистина потребни, како што се маратони или екстремни услови, а не за вашата дневна рутина.