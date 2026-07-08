Диететичари: Една храна што не треба да ја јадете со утринското кафе

Многу луѓе го започнуваат денот со шолја кафе, но диететичарите предупредуваат дека не секоја храна е добар избор со нивниот утрински пијалок. Тие особено го издвојуваат грејпфрутот, кој може да ги продолжи ефектите на кофеинот кај некои луѓе, да го зголеми ризикот од горушица и да влијае на ефектите на одредени лекови.

Иако комбинацијата од кафе и грејпфрут не е штетна за секого, се препорачува претпазливост, особено за луѓето кои се чувствителни на кофеин или земаат одредени лекови. „Препорачувам најмалку десет часа помеѓу консумирањето грејпфрут и кофеин, така што поголемиот дел од кофеинот, околу 75 проценти, ќе се исфрли од телото“, вели диететичарката Јулија Зумпано за Parade. Таа додава дека луѓето кои го метаболизираат кофеинот побавно и забележуваат посилни несакани ефекти треба целосно да ја избегнуваат оваа комбинација.

Зошто грејпфрутот не е најдобриот избор со кафе?

Диететичарката Малина Малкани објаснува дека грејпфрутот може да ја забави активноста на ензимот CYP1A2, кој помага во разградувањето на кофеинот во телото. „Кај луѓето кои се чувствителни на кофеин, неговото продолжено задржување во телото може да предизвика нервоза, вознемиреност или чувство на палпитации со часови по последната голтка“, вели Малкани. Тој додава дека кај повеќето луѓе, ефектот останува благ.

Грејпфрутот може да влијае и на дејството на голем број лекови. „Кога овој ензим е блокиран, повеќе од лекот останува во телото и може да се акумулира на нивоа повисоки од предвидените, а овој ефект може да трае неколку дена“, предупредува нутриционистот д-р Крис Мор. Ова важи за некои лекови за холестерол, крвен притисок и срцев ритам, како и за одредени лекови против анксиозност, алергии и лекови по трансплантација.

Комбинацијата од грејпфрут и кафе, исто така, може да го зголеми ризикот од горушица. „Самото кафе може да предизвика горушица бидејќи го стимулира желудникот да лачи повеќе киселина, а кофеинот го опушта вентилот што спречува киселината да се врати во хранопроводот. Кога на ова се додава грејпфрут, кој е природно кисел, комбинирате две кисели намирници“, објаснува д-р Мор. На луѓето кои се склони кон горушица или рефлукс им се препорачува да ја избегнуваат оваа комбинација или да ја консумираат со друг оброк.