Цените на нафтата скокнаа по американските напади врз Иран

Цените на нафтата денес пораснаа за повеќе од два проценти, по нападите врз комерцијални бродови во и околу Ормутскиот теснец, што повторно ги поттикна стравувањата од прекини во снабдувањето со енергија.

Референтната нафта Брент беше околу 75 долари за барел, а американската сурова нафта WTI беше околу 72 долари, објави „Трејдинг економикс“.

Најновите инциденти ги зголемија загриженостите кај превозните компании и ја доведоа во прашање одржливоста на договорот меѓу САД и Иран, кој има за цел да спречи напади во стратешки важниот морски премин. Дополнителна неизвесност предизвика изјавата на иранскиот министер за надворешни работи дека конечните мировни преговори нема да бидат можни ако продолжат геополитичките закани.

И покрај денешните зголемувања, цените на нафтата сè уште се движат близу до најниското ниво од крајот на февруари, бидејќи очекувањата за зголемена глобална понуда продолжуваат да го ограничуваат повидливото закрепнување на пазарот.

Според медиумските извештаи, најмалку осум бродови поврзани со Јапонија го напуштија Ормутскиот теснец на пат кон брегот на Иран, вклучувајќи пет супертанкери способни да превезуваат по два милиони барели сурова нафта. Во исто време, саудиската државна нафтена компанија „Сауди Арамко“ ја намали официјалната продажна цена на својата сурова нафта „Араб лајт“ за клиентите во Азија за 1,1 долар за барел за следниот месец.