ПочетнаЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈАПет финансиски грешки што речиси сите Македонци ги прават
МАКЕДОНИЈА

Пет финансиски грешки што речиси сите Македонци ги прават

0
Бранко
Грешки финансии Македонци

Повеќето луѓе не влегуваат во финансиски проблеми поради една голема погрешна одлука. Почесто станува збор за десетици мали навики што со години остануваат незабележани.

     Добивајте вести на Viber     

Првата грешка е трошењето без однапред направен план. Кога не знаете каде ви одат парите, тешко е да утврдите што навистина може да се намали.

Втората е немањето финансиска резерва. Голем дел од граѓаните живеат од плата до плата, па секој неочекуван трошок автоматски значи задолжување.

Третата грешка е користење кредити за купување работи што брзо ја губат вредноста. Телефони, мебел или одмори платени со долг можат со години да го оптоваруваат семејниот буџет.

Четвртата е уверувањето дека малите дневни трошоци не се важни. Кафе, нарачка за достава на храна, непланирани купувања и ситни претплати ретко се чувствуваат веднаш, но на крајот од месецот можат да достигнат сериозен износ.

Петтата грешка е одложувањето на штедењето. Многумина велат дека ќе почнат со штедење кога ќе заработуваат повеќе, но искуството покажува дека штедењето најчесто е навика, а не прашање на висината на платата.

Финансиската стабилност не се создава преку ноќ. Таа се гради со десетици мали одлуки што секојдневно ги носиме – од тоа дали ќе купиме нешто што навистина ни е потребно, до тоа дали ќе издвоиме дел од приходите пред да почнеме да трошиме.

Најважната лекција е дека добрите финансиски навики немаат врска со тоа колку заработувате, туку како управувате со парите што веќе ги имате.

Б.С.

Прочитајте и:

Колку пари треба да имате на страна за да преживеете шест месеци без работа?

Може ли тричлено семејство да преживее со 500 денари дневно?

Не сте вработени, а сакате кредит?

ТРЕНДИНГ

ХОРОСКОП