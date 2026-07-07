Колку пари треба да имате на страна за да преживеете шест месеци без работа?

Една неочекувана отказна одлука, здравствен проблем или затворање на компанијата може за само неколку дена целосно да ја промени финансиската состојба на едно семејство. Најголемиот проблем не е што останувате без плата, туку што сметките не престануваат да пристигнуваат.

Киријата или кредитот, струјата, водата, храната, горивото, интернетот, училиштето на децата – сите овие трошоци продолжуваат без разлика дали примате плата или не.

Финансиските советници ширум светот препорачуваат секое домаќинство да има фонд за итни случаи доволен за најмалку три до шест месеци нормален живот. Во услови како македонските, каде што пронаоѓањето ново работно место понекогаш трае и подолго, шестмесечната резерва претставува многу побезбедна опција.

Ако едно семејство месечно троши околу 60.000 денари за сите основни потреби, тоа значи дека би требало да има приближно 360.000 денари финансиска резерва. За семејства со повисоки месечни расходи, потребната заштеда може да надмине и половина милион денари.

Добрата вест е дека ваквата сума не мора да се создаде одеднаш. Доколку секој месец се издвојуваат по 5.000 денари, за неколку години може да се формира солиден фонд што ќе обезбеди мирен сон во случај на неочекувани животни ситуации. Дури и помалите месечни издвојувања се подобри отколку целосно да се потпирате на кредити кога ќе се појави проблем.

Во последните години многу семејства сфатија дека најголемата финансиска сигурност не е најновиот автомобил, ниту поголемиот телевизор, туку парите што стојат на страна и не се трошат додека навистина не бидат потребни. Прашањето не е дали ќе се случи непредвидена ситуација, туку дали кога ќе се случи ќе имате доволно време да донесете мирни и разумни одлуки, наместо да бидете принудени веднаш да барате нов кредит.

Б.С.

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