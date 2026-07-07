Недостатокот на гориво во Русија ги одложува испораките на храна, колоните за бензин се видливи од вселената

Весникот „Известија“ објавува проблеми со испораките на храна до големите продавници во Русија, а производителите веќе ги предупредија трговците на мало дека причината е недостатокот на гориво. Компаниите го дефинираат ова како виша сила и наведуваат дека нема да плаќаат казни за доцнењата.

Според „Известија“, проблеми има дури и во Санкт Петербург. Логистичките компании не успеваат да ги испорачаат залихите до дистрибутивните центри на време, а синџирите на снабдување се нарушени. Изданието нагласува дека проблемите се поврзани со штрајковите во руските рафинерии и дека на 29-ти јуни рускиот претседател Владимир Путин објави дека се преземаат мерки за надминување на недостигот.

Според „Reuters“, тие вклучуваат увоз на гориво од Индија и Казахстан. Руските воени набљудувачи велат дека оваа ситуација е удар врз имиџот и економијата на Русија – нафтените компании продаваат руска нафта со големи попусти на Индија поради санкциите, а потоа купуваат бензин направен од неа со голема маржа поради домашната криза. Според „Reuters“, Москва купила и керозин од Јапонија.

Официјално, властите не признаваат проблеми ниту со бензинот ниту со горивото за авиони, иако го ограничија нивниот извоз од 1-ви април.

Сепак, ситуацијата веќе предизвикува тензии, забележува и „Reuters“. Објава во Воздухопловните сили ја потврдува веродостојноста на фотографиите на социјалните мрежи, според кои ред за бензин во Чита (во регионот Забалка) е видлив од вселената. Руските опозициски публикации објавија фотографии од местото на настанот еден ден претходно и проценија дека редот бил долг 4,5 км. Ова се случува во близина на бензинска пумпа на „Роснефт“, која се снабдува од рафинерија во регионот Хабаровск, која досега не е нападната.

Дури и пратениците од Комунистичката партија, која официјално е во опозиција, но обично ја поддржува владејачката партија Обединета Русија, веќе ги критикуваат мерките за справување со недостигот на гориво. Тие истакнуваат дека луѓето чекаат 36 часа во редови за бензин за да можат да наполнат 15 литри. Никој не признава дека речиси една третина од рафинериите се нефункционални, соопшти партијата.

„Bloomberg“ забележува дека бензинот е снемало и на бензинските пумпи во Новоросијск – парадоксално, еден од главните терминали за извоз на нафта во Русија се наоѓа таму. Проблеми има и во одморалиштето Анапа, каде што „Reuters“ известува дека се воведени до 20 литри бензин по резервоар. Полицијата известува за апсења на луѓе кои организирале црн пазар за трговија со гориво.

Ситуацијата е најлоша во окупираниот Крим, каде што не само што снабдувањето со гориво е нарушено од нападите на украинските беспилотни летала, туку имало и напади врз енергетските објекти. Локалните извори известуваат за ограничено работење на продавниците и рестораните, затворање на бизниси и неуспех на летната сезона на полуостровот.

Според публикација во руското издание „Комерсант“, цената на црниот бензин на Крим веќе достигнала 250-400 рубли, или помеѓу 2,84 евра и 4,55 евра за литар.