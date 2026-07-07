Приходите на „Foxconn“ во вториот квартал се зголемија за речиси 40%

Тајванската компанија „Foxconn“, најголемиот производител на електроника во светот, објави зголемување од 39,8% на приходите во вториот квартал во однос на претходната година.

Резултатот ги надмина очекувањата на пазарот благодарение на силната побарувачка за производи поврзани со вештачка интелигенција, иако компанијата изрази загриженост за нестабилната геополитичка ситуација.

Приходите на најголемиот производител на сервери на „Nvidia“ и главен снабдувач на „iPhone“ за „Apple“ скокнаа на 2,513 трилиони тајвански долари (78,71 милијарди долари) во кварталот април-јуни, соопшти „Foxconn“.

Тоа ја надмина прогнозата за приходи на „LSEG SmartEstimate“ од 2,372 трилиони тајвански долари.

Силната побарувачка за технологии за вештачка интелигенција доведе до значителен раст на приходите во одделот за облак и мрежни производи, додека сегментот за паметна потрошувачка електроника, кој ги вклучува паметните телефони „iPhone“, забележа значителен раст, соопшти компанијата.

Само приходите за јуни се зголемија за 52,1% на годишно ниво на 821,8 милијарди тајвански долари, што е рекорд за месецот.

Се очекува бизнисот да расте и квартално и годишно во третиот квартал, а трендот на раст кај компонентите на вештачката интелигенција се очекува да продолжи, соопшти компанијата.

Сепак, „влијанието на нестабилната глобална политичка и економска ситуација сè уште треба да се следи“, предупреди „Foxconn“, без да даде дополнителни детали.

Акциите на компанијата пораснаа за 4,3% оваа година, што е побавно од растот од 61,5% на тајванскиот пазар.