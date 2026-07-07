Зошто родовиот јаз во платите во Европа се зголемува по пензионирањето?

Родовиот јаз во платите е очигледен. Во Европската Унија (ЕУ), жените заработуваат 11,1% помалку од мажите, а оваа нерамнотежа се влошува во пензионирањето, објавува „Euronews“. Родовиот јаз во пензиите е значително поголем од оној во платите, при што пензионираните жени во блокот заработуваат 24,5% помалку од мажите во просек, или повеќе од двојно поголем јаз.

Но, зошто е толку голем јазот во пензиите? Како се поврзува родовиот јаз во платите со родовиот јаз во пензиите низ Европа? И во кои земји е најголем родовиот јаз во пензиите?

Според Евростат, родовиот јаз во платите се движи од -0,8% во Луксембург до 18,8% во Естонија меѓу 30 европски земји во 2024-та година.

Освен овие две земји, Белгија (0,7%), Романија (3,7%) и Полска (4%) имаат најмал јаз, додека Чешка (18,5%), Австрија (17,6%) и Унгарија (16,9%) имаат највисок.

Јазот е 15,6% во Германија, 13,3% во Велика Британија, 11,8% во Франција, 7,3% во Шпанија и 5,3% во Италија.

Само во Луксембург, разликата во платите меѓу половите е во корист на жените, со -0,8%, што значи дека жените заработуваат малку повеќе од мажите.

Во нордиските земји, таа е значително под просекот на ЕУ.

„Причината не е нужно специфичноста на пензиските системи во нордиските земји, туку и подобриот пристап до грижа за децата и различните родови улоги. Ова води до порамномерна распределба на семејната грижа“, вели професорката Александра Нисен-Руенци од Универзитетот во Манхајм.

Просечниот јаз во пензиите меѓу половите во ЕУ е повеќе од двојно поголем од јазот во платите меѓу половите (24,5% во споредба со 11,1%). Ова значи дека пензионираните жени добиваат 75,5 евра за секои 100 евра заработени од мажи.

Два различни индикатори, две различни приказни

Нисен-Руенци забележува дека двата индикатори одразуваат различни аспекти. Родовиот јаз во платите обично се пресметува врз основа на часовните плати.

„Родовиот јаз во пензиите, од друга страна, ги одразува заработката во текот на целиот живот и историјата на придонеси. Според тоа, тој ги одразува не само разликите во часовните плати, туку и разликите во обемот на вработување, паузите во кариерата и бројот на години поминати во платена работа“, истакнува таа.

Д-р Аријана Агунсоје од Голдсмитс, Универзитет во Лондон, нагласува дека родовиот јаз во пензиите е обично многу поголем од родовиот јаз во платите, бидејќи пензиите ја одразуваат акумулираната нееднаквост во текот на работниот век, а не само тековната плата.

„Малите разлики во заработката, работните часови, паузите во кариерата, одговорностите за грижа, моделите на штедење и инвестициските одлуки се акумулираат со децении, а потоа стануваат најизразени во пензионирањето“, вели таа.

Родовиот јаз во пензиите се движи од 5,6% во Естонија до 38,2% во Малта. Тој надминува 30% во неколку земји, вклучувајќи ја Велика Британија (37%), Холандија (36,3%), Австрија (35,6%), Луксембург (32,7%), Белгија (31,3%) и Ирска (31,1%).

Меѓу петте најголеми економии во Европа, родовиот пензиски јаз го надминува просекот на ЕУ од 24,5% во сите случаи. Велика Британија води со значителна разлика, по што следат Шпанија (29,2%) и Италија (28,6%). Франција (27,2%) и Германија (25,8%) се малку над просекот на ЕУ.

Зошто постои родов јаз во пензиите?

Професорката Ирис Кестерних од Универзитетот во Хамбург го припишува родовиот јаз во пензиите на три фактори: родовиот јаз во платите, разликите во бројот на работни часови низ Европа – бидејќи жените работат со скратено работно време многу почесто од мажите – и разликите во бројот на години придонеси поради тоа што жените го напуштаат пазарот на трудот околу времето кога имаат деца, барем за неколку години.

Професорот Лиам Фостер од Универзитетот во Шефилд, исто така, нагласува дека карактеристиките што го предизвикуваат јазот во платите не се пренесуваат едноставно во возраста за пензионирање, туку се акумулираат и се множат со текот на времето.

Тој објаснува дека пензиите се потпираат на сложена камата – мала разлика во пензиските придонеси за некој на возраст од 20 до 30 години расте експоненцијално до 60 години.

Земји што го менуваат трендот и каде проблемот е најсериозен

Просечниот родов јаз во пензиите е помал од јазот во платите во само четири земји. Тоа се Естонија (5,6% наспроти 18,8%), Словачка (8,4% наспроти 15,7%), Чешка (9,6% наспроти 16,9%) и Унгарија (9,6% наспроти 16,9%).

„Во земјите од Источна Европа, жените имаат тенденција брзо да се вратат на работа по породувањето“, вели Нисен-Руенци.

Луксембург има најголем јаз помеѓу родовиот јаз во пензиите и родовиот јаз во платите, со 33,5 процентни поени.

Малта (33,5 п.п.), Белгија (30,6 п.п.), Холандија (25,1 п.п.) и Велика Британија (23,7 п.п.) ги комплетираат првите пет.

Во Италија (23,3 п.п.), Ирска (22,8 п.п.), Шпанија (21,9 п.п.), Австрија (18 п.п.), Кипар (17,2 п.п.), Португалија (16,2 п.п.), Франција (15,4 п.п.) и Романија (15,2 п.п.), јазот, исто така, надминува 15 п.п.

Германија (10,2 п.п.) има најмал јаз меѓу петте најголеми економии, главно поради поголемиот јаз во платите меѓу половите (15,6%) во споредба со другите земји.

Д-р Габриеле Мари од Универзитетот Еразмус во Ротердам истакна дека големите разлики во заработката во текот на животот помеѓу мажите и жените продолжуваат. Ова во голема мера се должи на фактот дека жените сè уште го носат товарот на грижата за децата и роднините во текот на целиот свој живот.

„Иако работат повеќе неплатена работа, жените се соочуваат со продолжени периоди на отсуство од платена работа или ниско платено вработување – без разлика дали е со скратено работно време или во потценети занимања – што значително придонесува за пониски пензии во иднина“, истакнува тој.