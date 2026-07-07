Најпродаваниот автомобил во Кина доаѓа во Европа (ФОТО)

Најпродаваниот електричен автомобил во Кина, „Geely Galaxy Xingyuan“, наскоро доаѓа на европскиот пазар под новото име „Geely E2“.

„Geely Auto Europe“ официјално го потврди пристигнувањето на овој модел во Европската Унија, каде што ќе биде позициониран како компактен електричен хечбек наменет за секојдневна употреба, објавува „Revijahak“.

„Geely Galaxy Xingyuan“ беше најпродаваниот автомобил во Кина во текот на 2025-та година, а ја задржа водечката позиција во периодот од јануари до мај 2026-та година. Според податоците од платформата „China EV DataTracker“, во тој период се продадени дури 160.800 примероци, додека почетната цена на кинескиот пазар е околу 8.900 евра.

Во меѓувреме, овој мал електричен автомобил доби популарност и во Белорусија, каде што се склопува локално, додека во Бразил се произведува во фабрика на „Renault“, што е резултат на сè поблиска соработка помеѓу францускиот производител и „Geely“.

Спецификации

Иако „Geely Auto Europe“ сè уште не објави детални спецификации за европската верзија, техничките карактеристики на кинескиот модел се веќе добро познати.

„Geely E2“ е компактен електричен хечбек со димензии 4.135 x 1.805 x 1.580 mm. Багажникот собира 375 литри, додека под предната хауба има дополнителен простор за складирање од 70 литри.

Кабината има дигитална контролна табла и 14,6-инчен централен екран чувствителен на допир на мултимедијалниот систем.

Еден електричен мотор сместен на задната оска е одговорен за погонот, кој развива 114 ks. Тој добива енергија од батерија од 39,4 kWh, која според WLTP стандардот овозможува опсег до 317 километри. Забрзувањето од 0 до 100 km/h трае 10,2 секунди.

Повеќе детали за европската верзија, вклучувајќи опрема, цена и точен датум на продажба, се очекуваат во наредните месеци. Со оглед на моменталната практика на кинеските производители, се очекува „Geely E2“ да понуди многу конкурентен сооднос цена-опрема.