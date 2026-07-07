Што е „Android Halo“ и за што служи?

„Google“ откри повеќе детали за функцијата „Android Halo“, нов дел од оперативниот систем дизајниран да комуницира со агенти на вештачка интелигенција како „Gemini“.

Самер Самат, претседател на „Android“ во „Google“, објасни дека „Android Halo“ ќе добие посебно место во лентата за статус на телефонот. На оваа локација, агентите на вештачка интелигенција ќе можат да го известуваат корисникот за задачи што ги извршуваат во позадина, да бараат дополнителни информации или да прикажуваат завршени резултати.

Идејата е дека корисникот нема да мора повторно да го отвора „Gemini“ или друга апликација на вештачка интелигенција секој пат за да провери што се случува. Наместо тоа, комуникацијата со агентот ќе се одвива директно преку посебен дел од системскиот интерфејс.

„Android Halo“ му овозможува на „Gemini“ да работи во позадина без да го прекинува корисникот.

Бидејќи агентите на вештачка интелигенција преземаат посложени и подолготрајни задачи, повремено ќе им требаат дополнителни инструкции. Тие исто така ќе сакаат да го известат корисникот за напредокот, можен проблем или успешно завршена задача.

„Android Halo“ треба да ги обедини сите овие интеракции на едно место. Корисникот ќе може да ја следи работата на агентот за вештачка интелигенција без да ја прекинува активноста што моментално ја извршува на телефонот.

Самат верува дека овој концепт претставува можна нова насока за развој на компјутерството. Оперативниот систем повеќе нема да служи како платформа за стартување апликации, туку активно ќе го поврзува корисникот со агенти за вештачка интелигенција кои паралелно извршуваат задачи.

„Google“ првпат го претстави „Android Halo“ за време на конференцијата „Google I/O“ одржана во мај, но во тоа време не понуди многу детали за тоа како функционира.

Кратка демонстрација покажа дискретен индикатор на врвот од екранот што се појавува додека „Gemini“ извршува задача. Неговата цел е да му даде на корисникот увид во работата на асистентот, без да ја покрива содржината или да се меша во користењето на телефонот.

„Android Halo“ ќе го поддржува „Gemini“, но според Самат, нема да биде ограничен само на „Google AI“. Посебен простор во лентата за статус ќе можат да го користат и други компатибилни агенти за вештачка интелигенција што корисникот ќе ги избере.

На овој начин, „Google“ го подготвува „Android“ за период во кој асистентите со вештачка интелигенција не само што ќе одговараат на прашања, туку самостојно ќе извршуваат повеќе задачи во позадина и ќе комуницираат со корисникот кога е потребно, објавува „Android Authority“.