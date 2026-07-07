ТАЈНАТА НА ВЕЧНАТА МЛАДОСТ НА КРИСТИЈАНО РОНАЛДО: Менито што го одржува во врвна форма дури и на 42 години!

Дури и на 41-годишна возраст, Кристијано Роналдо му пркоси на времето. Mногумина се прашуваат како успева да остане во врвна физичка форма. Дел од одговорот лежи во строгата исхрана што се следи речиси без исклучок со години.

Добриот тренинг мора да биде придружен со добра исхрана. Јадам храна богата со протеини, со многу интегрални житарки, овошје и зеленчук, а избегнувам слатки и преработена храна – Роналдо ја објасни својата филозофија.

Што јаде Кристијано Роналдо?

Неговото мени се базира на свежа, едноставна и хранливо богата храна. Главни извори на протеини се пилешко, риба, особено бакалар, јајца и посно месо. Секој ден јаде многу овошје, зеленчук и салати. Енергијата за тренинг и натпревари ја добива од сложени јаглехидрати како што се кафеав ориз, сладок компир и интегрални тестенини. Внесува здрави масти преку јаткасти плодови, маслиново масло и авокадо.

Јаде шест пати на ден

За да одржи постојано ниво на енергија, Роналдо јаде на секои три до четири часа, или вкупно шест мали оброци на ден. Појадокот често се состои од јогурт со ниска масленост, јајца, сирење и шунка. За ручек, тој обично избира салата со пилешко, додека рибата и зеленчукот се чест избор за подоцнежните оброци. Едно од неговите омилени јадења е традиционалниот португалски бакалар со кромид, кајгана и тенко исечен компир. Помеѓу главните оброци, тој обично јаде овошје или тост со авокадо.

Што избегнува?

Роналдо не пие газирани пијалоци, а не консумира алкохол од 2005 година. Ги избегнува таквите пијалоци поради големата количина шеќер и адитиви, за кои верува дека можат негативно да влијаат на закрепнувањето на телото и спортските перформанси.

Комбинацијата од квалитетна исхрана, редовен тренинг, доволно сон и дисциплина му овозможи на Роналдо да одржува исклучително низок процент на телесни масти на 42-годишна возраст и физичка состојба на која би му завидувале многу помлади фудбалери.

Без оглед на тоа што Португалија не оди до самиот крај на ова Светско првенство, Роналдо одамна покажа дека врвните резултати зависат не само од талентот, туку и од навиките што постојано се повторуваат со години.