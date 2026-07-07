Кардиолог: Пет „здрави“ пијалоци кои треба да ги избегнувате

Кардиологот Д-р Франческо Ло Монако предупреди против пет вида пијалоци кои често се рекламираат како подобар избор за здравјето, но според него, реалноста не е секогаш она што го сугерираат рекламите и пакувањето.

Лондонскиот доктор верува дека многу производи создаваат впечаток дека прават нешто добро за телото, кога всушност може да содржат големи количини шеќер, кофеин или други состојки кои не се идеални за здравјето на срцето.

„Некои од најштетните работи што луѓето ги внесуваат во своето тело доаѓаат во шишиња кои се претставени како здрави“, рече д-р Ло Монако.

Диетални газирани пијалоци

Додека многумина посегнуваат по верзии без шеќер мислејќи дека прават поздрав избор, кардиологот предупредува дека ни тие не се идеално решение.

„Студиите ја поврзаа големата консумација на диетални газирани пијалоци со повисоки стапки на дијабетес и кардиоваскуларни заболувања“, рече тој. Тој додаде дека ваквите пијалоци можат да ја продолжат навиката за многу сладок вкус, што може да им отежни на некои луѓе подоцна да се префрлат на поздрави опции.

Спортски пијалоци

Спортските пијалоци често се поврзуваат со подобри перформанси за време на тренинг, но д-р Ло Монако верува дека повеќето луѓе не им се потребни. „За повеќето луѓе, тие се само засладени безалкохолни пијалоци во спортско пакување кои додаваат калории кои всушност не се потребни за надоместување“, објасни тој.

За обична физичка активност, водата е обично доволна, додека за долги и интензивни тренинзи со многу потење, електролитните пијалоци без додаден шеќер може да имаат смисла.

„Детокс“ чаеви

Производите кои ветуваат чистење на телото и брзо подобрување на здравјето станаа многу популарни во последниве години, но докторот предупредува дека ваквите ветувања честопати не се поткрепени со докази.

„Ваквите производи често содржат комбинација од големи количини кофеин, лаксативи и билни состојки. Тие можат да имаат несакани ефекти и не нудат никаков вистински кратенка за поздраво срце“, рече тој. Тој исто така предупреди дека луѓето понекогаш можат да одложат посета на лекар кога имаат вистински здравствен проблем поради нивната зависност од такви производи.

Комерцијални комбуха со додаден шеќер

Комбухата често се промовира како пијалок кој е корисен за здравјето на дигестивниот систем и имунитетот, но проблемот може да биде количината на шеќер што ја содржат некои комерцијални верзии.

„Некои комбуха купени од продавница имаат значителна количина на додаден шеќер, па затоа е важно да ја погледнете етикетата“, советува д-р Ло Монако. Ако ја пиете, тој препорачува да изберете производи со помалку шеќер и да не ја третирате како секојдневен пијалок.

Кафе во лименка

Кафето во лименка е удобен начин за многумина да добијат брз внес на кофеин, но докторот предупредува дека тие често имаат малку врска со обичното кафе.

„Самото кафе не е проблемот, но некои готови верзии содржат сирупи, крем и големи количини шеќер, што ги прави повеќе потсетуваат на засладени пијалоци отколку обичното кафе“, рече тој. Долгорочната навика за таков внес може да придонесе за зголемување на телесната тежина, повисоки нивоа на триглицериди и полоша контрола на шеќерот во крвта.