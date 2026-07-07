Шпанија очекува да заработи 64 милијарди евра од туристите оваа сезона

Шпанија веројатно ќе го премине симболичниот праг од 100 милиони странски туристи оваа година, според Министерството за индустрија, енергетика и туризам.

Бројот на странски туристи во Шпанија достигна 96,8 милиони во 2025 година, што е веќе рекорд и зголемување од 3,2 проценти во споредба со претходната година.

Шпанија, втората најпосетувана земја во светот по Франција, смета на последиците од конфликтот на Блискиот Исток за да привлече уште повеќе посетители, пишува британската агенција Ројтерс.

„Веројатно ќе достигнеме (100 милиони) ако овој тренд продолжи. Тоа би бил природен исход“, соопшти министерството.

Шпанската влада проценува дека туристите ќе придонесат со 64 милијарди евра во економијата помеѓу јуни и септември, што е зголемување од десет проценти во споредба со истиот период во 2025 година. Ова треба да ја зајакне улогата на туризмот како клучен двигател на економскиот раст на земјата.

Се очекува дека ќе има околу 43 милиони меѓународни туристи во Шпанија помеѓу јуни и септември, што е за шест проценти повеќе отколку во истиот период минатата година.

Владата предвидува зголемување на бројот на туристи, слично како и напролет, бидејќи геополитичката неизвесност поврзана со конфликтот во Иран ја зголемува побарувачката за европски дестинации.

Во последните месеци, немирите на Блискиот Исток ги одвратија некои патници од дестинациите во регионот и ја зголемија побарувачката за јужните медитерански земји.