Top Employers Institute: Групацијата BALFIN се здоби со сертификатот Top Employer 2026

Групацијата BALFIN се здоби со сертификатот Top Employer 2026 кој го доделува Top Employers Institute – глобален авторитет за препознавање на извонредноста во практиките за управување со човечки ресурси. Сертификатот се доделува исклучиво на организации кои успешно ќе поминат низ ригорозен и независен процес на евалуација, при што се оценуваат нивните резултати во клучни области како што се стратегијата за човечки ресурси, развојот на таленти, благосостојбата на вработените, како и различноста и инклузивноста.

Значењето на ова признание се гледа во неговиот статус на независен меѓународен репер кој обезбедува објективна проценка на практиките за управување со вработените според највисоките глобални стандарди. Сертификатот Top Employer 2026 потврдува дека групацијата BALFIN успешно создава работна средина со високи перформанси преку стратегии насочени кон луѓето, како и дека практиките за управување со човечки ресурси се усогласени со оние на водечките меѓународни организации.

Според Елвин Носи, директор за човечки ресурси во групацијата BALFIN, сертификатот не е резултат на нова иницијатива, туку формално признание за културата и начинот на работа кои се градат со години.

„Привлекувањето, развојот и задржувањето на талентите е еден од најголемите предизвици за секоја организација денес. Во BALFIN ова претставува стратешки приоритет веќе многу години. Можноста за професионален развој во различни индустрии и земји во кои работиме е една од нашите најголеми предности. За нас, сертификатот Top Employer ,пред сè, претставува потврда дека вложувањето во луѓето и создавањето можности за нивен раст е вистинскиот пат за иднината.“

Функционирајќи во 12 земји и во индустрии како малопродажба, банкарство, недвижности, хотелиерство, логистика и други дејности, групацијата BALFIN на своите вработени им нуди нешто што малку деловни организации можат да го обезбедат – можност за градење меѓународна кариера и професионален развој во различни индустрии во рамките на една иста групација.

Главниот извршен директор на Top Employers Institute, Адриан Селигман, изјави:

„Добивањето на сертификатот Country Top Employer 2026 е доказ за посветеноста на BALFIN кон создавањето извонредна работна средина која овозможува одржливи деловни резултати. Силната усогласеност меѓу стратегијата за управување со луѓето и организациските цели, заедно со постојаната посветеност кон унапредување, го демонстрира влијанието на нивните трансформативни практики. Горди сме што ја препознаваме групацијата BALFIN за нејзиниот значаен придонес кон создавање подобар работен свет во Албанија.“

Основана во Виена во 1993 година од Самир Мане, BALFIN денес работи во 12 земји на два континента, со инвестиции во банкарството, недвижностите, малопродажбата, хотелиерството, управувањето со средства и други индустрии. Секој деловен сектор ги надополнува и зајакнува останатите, претворајќи ја диверзификацијата во двигател на одржлив раст, а не само на експанзија.

Со консолидирана EBITDA од 163 милиони евра и тим од приближно 5.500 професионалци, групацијата BALFIN ја комбинира финансиската стабилност со долгорочна посветеност на иновациите, етиката и позитивното општествено влијание, кое дополнително се развива преку „Фондацијата Мане“ основана во 2023 година.