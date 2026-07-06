„Nvidia“ помага во растот на AI со модел за поделба на приходите

„Nvidia“ се стреми да го прошири пристапот до својот водечки хардвер за вештачка интелигенција (AI) преку поддршка на давателите на услуги за облак-компјутери со AI во замена за дел од нивните идни приходи, објави „Bloomberg“.

Компанијата, која е во центарот на бумот на AI, ќе помогне во поврзувањето на операторите на центри за податоци со AI и давателите на услуги во облак со развивачите на AI, поедноставувајќи го процесот за двете страни и создавајќи нов „приходен тек од постојана употреба“, изјави главниот финансиски директор на компанијата, Колет Крес.

Новиот модел за поделба на приходите има за цел да го развие бизнисот меѓу истражувачите и стартапите на кои им недостасува капитал потребен за пристап до големи ресурси на AI.

Под брендот „DSX AI factories“ на компанијата, новоформираниот стартап за AI може да пристапи до ресурси за облак-компјутери од давател како „Firmus Technologies“ со поголема брзина и флексибилност отколку што би било поинаку можно, рече Крес.

„За моделирачите, давателите на услуги за инференција, агентските платформи и компаниите што ја прошируваат употребата на вештачка интелигенција, ова би можело да значи побрз пристап до забрзани, full-stack компјутерски ресурси без да мора да чекаат избор на локација, обезбедување енергија, изградба и пуштање во употреба на хардвер“, напиша таа.