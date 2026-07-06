Евтината нафта е втора шанса за германската економија да се врати на раст

Германската влада ќе претстави пакет мерки и реформи за промовирање на растот, пишува „Bloomberg“. Мерката е насочена кон бизнисите и има за цел флексибилност на пазарот на трудот, олабавени правила за договори на одредено време и даночни олеснувања за отпремнини.

Исто така, постојат стимулации преку намалување на бирократијата и побрзо издавање дозволи, додава агенцијата.

Пакетот ќе биде објавен само неколку дена пред објавувањето на статистичките податоци за развојот на германската економија во мај. Планирани се извештаи за развојот на фабричките нарачки, индустриското производство и извозот во последниот цел месец од војната на Блискиот Исток. Според „Bloomberg“, на овој начин ќе биде можно поцелосно да се процени ефектот од конфликтот врз Германија.

Падот на цените на нафтата е нова шанса за економијата на земјата да „фати ветерот“ и, заедно со предложените стимулации, да тргне кон „годината на раст“, ​​како што канцеларот Фридрих Мерц ја дефинираше 2026-та година.

Според Бундесбанк, германската економија ќе забележи раст од 0,5% оваа година, што е најдоброто достигнување од пандемијата на коронавирусот. Сепак, банката истакнува дека Германија има поголем потенцијал.

Аналитичарите за „Bloomberg“ велат дека очекуваат умерен раст до крајот на годината, поддржан од зголемените трошоци за одбрана и инфраструктура. Но, високите цени на енергијата може да го ограничат растот.

Се очекува статистиката да покаже мешана слика за мај – закрепнување на нарачките, без промена во индустријата и пад на извозот за прв пат оваа година. Петок (10 јули) ќе биде показател за инфлацијата и дали прогнозите за понизок од очекуваниот раст на потрошувачките цени всушност ќе бидат потврдени.