„Tesla“ официјално го претстави „Model Y L“ на американскиот пазар, проширувајќи ја понудата на својот најпродаван електричен теренец.

Оваа верзија на моделот е наменета за клиенти на кои им е потребен попростран ентериер, но и побогата опрема. „Model Y L“ дебитираше во Кина минатата година, а откако беше претставен на неколку други пазари, сега пристигна и во САД, како нов врв на семејството „Model Y“.

Со почетна цена од 61.990 долари, „Model Y L“ стана најскапата верзија на овој модел во Америка. Тоа е околу 4.000 долари повеќе од верзијата „Performance“ и дури 12.000 долари повеќе од „Premium AWD“.

Најголемата новина е во кабината. За разлика од стандардниот „Model Y“, кој е достапен со пет или седум седишта, новата верзија доаѓа исклучиво со шест седишта. Во вториот ред има две одделни седишта со премин меѓу нив до третиот ред.

Предните и вториот ред седишта имаат греење и вентилација, додека третиот ред седишта се опремени со греење, што не е случај со стандардниот „Model Y“ со седум седишта.

„Tesla“ го зголеми и багажниот простор на речиси 2.520 литри со склопени седишта, додека технолошката опрема е исто така подобрена. Купувачите добиваат централен екран од 16 инчи, дополнителен екран од 8 инчи за задните патници, аудио систем со 19 звучници, седум USB-C порти, гласовен асистент „Grok AI“, подебело акустично стакло и адаптивно потпирање.

Најпродаваниот теренец на Tesla добива уште една верзија ФОТО

Два електрични мотори и погон на сите тркала се одговорни за погонот, што овозможува забрзување од 0 до 96 км/ч за 4,4 секунди. Според стандардот EPA, автомобилот може да помине до 523 километри со едно полнење, додека на „Tesla Superchargers“ може да ја надополни енергијата за околу 264 километри возење за 15 минути.

Засега, моделот „Y L“ може да се купи во САД исклучиво преку финансирање, додека опцијата за лизинг сè уште не е достапна. Специјалната верзија од серијата „Launch“, исто така, носи дополнителна опрема како што се ексклузивни ознаки, специјални патосници, украсна табла од четкана кожа, една година услуга „Premium Connectivity“, бенефиции за „Supercharging“ и едногодишен пристап до системот „Full Self-Driving“ (Надгледуван).