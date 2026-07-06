Скандал на Мундијалот: Каква е улогата на Трамп во поништувањето на црвениот картон за фудбалерот на САД

Само неколку дена откако беше исклучен против Босна и Херцеговина, на американскиот напаѓач Фоларин Балогун му е укината суспензијата, што му овозможува да игра во клучниот натпревар од осминафиналето против Белгија.

Балогун беше исклучен во 61-та минута од натпреварот против БиХ, откако стапна на ногата на Мухаремовиќ, откако стартуваше од позади.

Одлуката следеше по четиридневна лобистичка кампања координирана од Белата куќа, која вклучуваше директен повик од претседателот Доналд Трамп до претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, што предизвика негодување во европските фудбалски кругови, пишува Политико.

Притисок од Белата куќа

Кампањата за укинување на суспензијата на напаѓачот на САД дојде само неколку минути откако му беше покажан црвен картон, поради што ќе го пропушти клучниот натпревар од осминафиналето против Белгија.

Веднаш по натпреварот, извршниот директор на Работната група за Светското првенство во Белата куќа, Ендру Џулијани, го информираше американскиот претседател Доналд Трамп за казната за Балогун, кој беше исклучен поради груб почеток.

Покрај тоа што беше исклучен за тој натпревар, тој беше автоматски суспендиран и за следниот натпревар.

Трамп и Џулијани редовно разговараа за Светското првенство со месеци.

Дури и за време на подготовките за турнирот, претседателот добиваше извештаи за организацијата, безбедноста и перспективите на американската репрезентација, а од почетокот на Светското првенство, разговорите станаа уште почести.

Истата вечер, во Белата куќа беше донесена одлука да се обиде да се оспори суспензијата, за која некои фудбалски аналитичари сметаа дека е премногу строга.

Џулијани, министерот за трговија Хауард Латник и раководителите на американската фудбалска федерација, кои го гледаа натпреварот во живо на стадионот „Левис“ во близина на Сан Франциско, започнаа подготовки за жалба на одлуката на судијата Рафаел Клаус да покаже директен црвен картон.

Успешните жалби против црвените картони на Светските првенства се исклучително ретки, но она што следеше беше четиридневна координирана акција што вклучуваше лобирање, правни потези и дипломатски контакти – од Овалната соба до седиштето на ФИФА во Цирих.

Сè покажа колку блискиот круг на Трамп беше вклучен во настаните на второто Светско првенство што се одржа на американска почва.

Денот пред натпреварот со Белгија, ФИФА објави дека суспензијата од еден натпревар на Балогун е условно одложена за една година, што му даде право на претставникот на САД да игра.

Еден повик менува сè

Трамп потоа ѝ се заблагодари на ФИФА за, како што рече, „постапувањето правилно и исправката на голема неправда“.

Од друга страна, Фудбалската асоцијација на Белгија и УЕФА ја разгледуваат можноста за покренување постапка против одлуката на ФИФА, според висок функционер на европската куќа на фудбалот.

Според Политико, Трамп во четвртокот разговарал по телефон со претседателот на ФИФА, Џани Инфантино.

Двајцата изградиле блиски односи во текот на годините, при што Инфантино често престојувал во Белата куќа.

Американскиот претседател праша за правилата во врска со црвениот картон и основите за суспензија. Инфантино ги сослуша аргументите, но не даде никакви ветувања.

ФИФА подоцна објави дека одлуката ја донел независен Дисциплински комитет.

Во меѓувреме, правниот тим на Фудбалската асоцијација на САД подготвуваше официјална жалба, додека Џулијани и Латник понудија помош од адвокатите на Белата куќа доколку е потребна дополнителна правна анализа.