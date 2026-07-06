Филип Морис Интернешнл и Андреа Бочели ја започнуваат платформата „Верувај. Понатаму“ – приказна за верба, истрајност и напредок

Што се случува кога светот однапред ќе одлучи кои сме и што можеме да постигнеме? Токму од ова прашање започнува „Believe. Further“, новата повеќегодишна платформа на Филип Морис Интернешнл и светски познатиот тенор Андреа Бочели, создадена да поттикне поширок дијалог за напредокот, промените и храброста да се верува во можностите.

Претставена во Венеција, град познат по своите мостови и поврзувања, платформата обединува две различни, но суштински сродни приказни. Едната е личната приказна на Андреа Бочели, чиј животен пат е пример за верба, истрајност и надминување на предизвиците. Другата е приказната на Филип Морис Интернешнл и нејзината трансформација кон иднина без чад од цигари, водена од науката, технологијата и иновациите.

-Станува збор за две големи приказни за трансформација. Едната е приказна за човек кој има визија и верува во она што нешто може да стане. Другата е приказна за компанија која има визија и убедување дека го прави вистинското нешто, користејќи го напредокот за да оди понатаму од минатото – изјави Масимо Андолина, претседател на регионот Европа во Филип Морис Интернешнл.

Во сржта на партнерството е заедничкото уверување дека вистинската промена започнува со верба и издржливост – во себе, идејата и во можноста работите да се подобрат.

-Сè започнува со длабоко внатрешно убедување дека го правите вистинското нешто и дека од тоа ќе произлезат добри резултати. Но, за тоа е потребна и храброст – нагласи Андолина.

За Андреа Бочели, вербата и истрајноста отсекогаш биле движечка сила. Потсетувајќи се на почетоците на својот животен пат, тој истакна:

-Тоа беше моментот кога навистина почнав да верувам дека нешто ќе се случи.

Во текот на разговорот, Бочели испрати порака која претставува една од клучните пораки на платформата:

-Може да се менувате и да напредувате, а притоа да останете верни на себе.

Токму таа идеја ја поврзува неговата лична приказна со трансформацијата на Филип Морис Интернешнл. Денес, производите без чад учествуваат со 43 отсто во нето-приходите на компанијата и се достапни на повеќе од 105 пазари ширум светот, што претставува мерлив показател за промените што компанијата ги спроведува повеќе од една деценија.

Затоа, „Believe. Further “ не е само приказна за индивидуален или корпоративен развој. Тоа е повик за поширок општествен разговор за тоа како се гради вистински напредок во време кога поделбите и предрасудите често ги ограничуваат можностите за промена.

-Ако сакаме да ги решиме предизвиците на нашето време, мора да престанеме да градиме ѕидови и да почнеме да градиме повеќе мостови – порача Андолина.

Како долгорочна иницијатива, платформата ќе продолжи да ги поврзува културните, институционалните и деловните заедници околу една заедничка идеја: напредокот не се случува сам по себе, туку се гради со верба и истрајност, со отвореност за дијалог и со храброст да се погледне подалеку од она што денес изгледа возможно.