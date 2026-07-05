Се појави неверојатен податок од Светското првенство: Големо понижување за Кристијано Роналдо!

Португалија ќе игра против Шпанија во осминафиналето на Светското првенство.

Одлуката на ФИФА да го прогласи Кристијано Роналдо за играч на натпреварот помеѓу Хрватска и Португалија беше дочекана со многу потсмев. Роналдо постигна пенал што го врати Португалецот во игра, но неговата лична статистика на тој натпревар не беше онаква каква што требаше да биде, а особено шокантно беше, од хрватска перспектива, што неговиот пенал беше и неговиот единствен допир со топката во шеснаесетникот.

Но, фактот е дека Португалија се пласираше понатаму и треба да се соочи со Шпанија во осминафиналето, додека Хрватска веќе се врати дома, а играчите се распрснаа на своите дестинации за одмор пред повторно да им се приклучат на своите клубови како подготовка за новата сезона.

Во меѓувреме, по натпреварот Аргентина – Капо Верде Островите, социјалните медиуми „горат“ поради статистика која е навистина неверојатна.

Голманот на репрезентацијата на Капо Верде Островите, 40-годишниот Јосимар Хозе Евора Дијас, попознат како Возиња, успеа да направи два дриблинзи на ова Светско првенство, додека во исто време главната португалска ѕвезда, Кристијано Роналдо, има нула.

Против Аргентина, Возиња двапати го испрати напаѓачот Гаучос Лаутаро Мартинез „по ќебапи“, додека Роналдо, кој игра на позицијата централен напаѓач, започна во сите четири натпревари на Португалија и одигра многу минути, но не успеа да дрибла покрај ниту еден играч, дури ни оние од Узбекистан или Демократска Република Конго, две репрезентации кои сè уште не се на исто ниво со двата преостанати португалски ривали со кои играа: Колумбија и Хрватска.