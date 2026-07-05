Пензионирани, но сè уште работат: Каде во Европа финансиската потреба е најголемата причина?

Околу 13% од пензионерите во Европската Унија продолжуваат да работат. Финансиската потреба е значајна причина, но експертите посочуваат на други фактори, како што се променливата демографија и постојаниот недостиг на работна сила.

Приходите од пензија се пониски од заработката во доцната кариера во сите европски земји. Во ЕУ, лице кое заработило 100 евра на возраст меѓу 50 и 59 години би добило 58 евра пензија меѓу 65 и 74 години во 2023 година, според Евростат.

Ова им отежнува на многу постари лица да го одржат својот животен стандард по пензионирањето. Речиси еден од шест пензионери во ЕУ е изложен на ризик од сиромаштија, објавува Euronews.

Некои пензионери продолжуваат да работат по пензионирањето. Нивните причини се различни. Главната причина е да уживаат во својата работа и да ја одржат продуктивноста (36,3%), но финансиската потреба (28,6%) е исто така главен двигател.

Па, во кои земји пензионерите продолжуваат да работат по добивањето на старосна пензија? И во кои европски земји финансиската потреба е најголемиот двигател?

Според најновите достапни податоци од 2023 година, 12,9% од луѓето во ЕУ продолжиле да работат во рок од шест месеци од добивањето на нивната прва старосна пензија.

Ова варира многу низ цела Европа, од 1,7% во Романија до 54,9% во Естонија, според Евростат.

Освен во Романија (1,7%), процентот е значително помал во Грција (4,2%), Шпанија (4,5%) и Хрватска (5%).

„Грција порано имаше многу строг став кон вработените пензионери. Ова, иако ја поттикнуваше кризата, ги ублажи намалувањата на пензиите и пензиската реформа“, изјави за Euronews Business професор Платон Тиниос од Универзитетот во Пиреја.

Тој додаде дека големата промена на политиката во 2022 година доведе до нагло зголемување на бројот на регистрирани вработени пензионери. Сепак, ова зголемување не е евидентирано во податоците бидејќи се случило по втората половина на 2023 година.

Во неколку земји, финансиската потреба е главната причина за продолжување на работата. Меѓу оние кои продолжиле да работат, уделот на оние кои наведуваат финансиска потреба се движи од 9,4% во Шведска до 68,5% во Кипар.

„Секако, каде и да луѓето велат дека работат од финансиска потреба, тоа значи дека сметаат дека нивната пензија е несоодветна“, изјави за „Еуроњуз бизнис“ д-р Олга Рајевска од Универзитетот Рига Страдинс.

„Високата застапеност на овие одговори укажува дека пензискиот систем во засегнатите земји е несоодветен и не може да обезбеди доволен приход.

Во Романија (54,3%) и Бугарија (53,6%), повеќе од половина од испитаниците рекле дека продолжуваат да работат од финансиска потреба. Овој процент е во Хрватска (48,2%), Латвија (47,9%), Португалија (39%), Унгарија (38,1%), Франција (37,7%) и Германија (35,8%).

Меѓу четирите најголеми економии на ЕУ, Шпанија има најниска стапка од 19,6%. Италија (29,7%) е малку над просекот на ЕУ.

Норвешка (9,8%) и Шведска (9,4%) се на дното на листата. Во Чешка и Луксембург, уделот на пензионери кои продолжуваат да работат од финансиска потреба останува под 15%.

Колку пензионери работат затоа што мораат

Кога уделот на пензионери кои работат по пензионирањето ќе се комбинира со финансиската потреба како главна причина, се добива вкупниот удел на пензионери кои работат од финансиска потреба.

Ова е 3,7% во ЕУ, а низ цела Европа се движи од 0,9% во Романија до 21,2% во Латвија.

„Во балтичките земји, примарен фактор е финансиската потреба за продолжување на работата, бидејќи пензиите во овие земји се далеку под европскиот просек“, рече Рајевска.

„Додека луѓето можат да работат, тие продолжуваат да го прават тоа едноставно за да заработат доволно за да живеат пристоен живот.

Во Бугарија (8,9%), Унгарија (7,7%) и Словачка (7,5%), најмалку 7,5% од сите пензионери продолжуваат да работат од финансиска потреба.

Меѓу големите економии, Германија има највисока стапка од 4,5%, додека Франција (3,7%) е во согласност со просекот на ЕУ.

Шпанија (1%) има најмал удел на пензионери кои работат од финансиска потреба. Италија (2,8%) е исто така под просекот на ЕУ.

*Удел на пензионери кои работат од финансиска потреба (2023); Извор: Евростат

Пензионерите се поздрави и подобро образовани отколку порано

Професорот Кене Хенкенс од Холандскиот интердисциплинарен демографски институт (NIDI) забележа дека во земјите со ниски пензии, луѓето имаат поголема веројатност да продолжат да работат. Сепак, во земјите со добри пензии, има и зголемување на работата по пензионирањето. Постојат неколку важни причини за ова.

„Пензионерите се поздрави и пообразовани отколку порано“ и, како резултат на тоа, имаат посилна врска со пазарот на трудот“, изјави тој за Euronews Business.

„Во податоците на Евростат гледате дека поголемиот дел од вработените пензионери работат за задоволство и социјална интеграција.“

Тој истакна дека овој развој е засилен со променливите норми за работата по пензионирањето во рамките на компаниите.

„На пример, во Холандија, јасно можеме да видиме дека работодавците стануваат попозитивни во вработувањето на работници по пензионирањето. Ова е поврзано и со променливата демографија и постојаниот недостиг на работна сила. „Пензионерите се сметаат за дополнителна работна сила“, рече тој.

Многумина можеби сакаат да работат, но не можат да најдат работа

Хенкенс предупреди дека многу пензионери во посиромашните земји можеби сакаат да работат, но не можат да најдат работа. Тој нагласи дека ова значи дека бројките ги вклучуваат само оние кои веќе работеле. Бројот на пензионери кои биле принудно невработени, исто така, може значително да варира од земја до земја.

Тиниос, исто така, нагласи дека можноста пензионерите да работат е важна компонента на стратегијата за активно стареење, додавајќи флексибилност за да се олесни преминот од работа со полно работно време кон целосно пензионирање. Исто така, му овозможува на општеството да има корист од вештините на постарите граѓани, а воедно помага да се пополнат празнините на пазарот на трудот предизвикани од демографските фактори.

Финансиската потреба е релативен термин

Професорот Лаури Лепик од Универзитетот во Талин истакна дека финансиската потреба е релативен термин кој не мора нужно да се однесува на апсолутниот износ на јавната пензија.

Тој нагласи дека иако економските мотиви – финансиската потреба или желбата да се дополни јавната пензија со приход од работа – се релевантни фактори зад феноменот на работа. За пензионерите, врската помеѓу адекватноста на пензиите и вработувањето на возраст за пензионирање не е едноставна, туку е малку понијансирана.