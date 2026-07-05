ОПЕК+ донесе важна одлука: Пристигнува повеќе нафта

Организацијата на производители на нафта ОПЕК+ се согласи дополнително да ги зголеми квотите за производство од август, објави денес оваа група, како резултат на што глобалната понуда се зголемува во време кога цените на нафтата паѓаат поради постепеното отворање на Ормутскиот теснец.

Организацијата на земјите извознички на нафта и нејзините сојузници се согласија за време на онлајн состанок да ги зголемат квотите за 188.000 барели дневно почнувајќи од август, покрај сличните зголемувања на производството за јуни и јули, објави денес Ројтерс.

Седумте клучни членки на ОПЕК+, кои ги обединуваат ОПЕК и сојузничките производители, вклучувајќи ја и Русија, ги зголемија квотите за производство за речиси 800.000 барели дневно од април до јули.

Сепак, тоа зголемување остана во голема мера на хартија поради војната на САД и Израел против Иран, за време на која Ормутскиот теснец беше затворен за сообраќај на танкери за некои од најважните членки на ОПЕК+, вклучувајќи ги Саудиска Арабија, Кувајт и Ирак.

Производството на ОПЕК+ се намали од 42,77 милиони барели дневно во февруари на 33,13 милиони барели дневно во мај, според податоците на организацијата.

Производството на нафта почна да се опоравува во јуни благодарение на напорите на САД да им помогнат на Обединетите Арапски Емирати и другите земји од ОПЕК+ да извезуваат повеќе нафта, но останува под нивоата пред војната.

И покрај тековните прекини во снабдувањето, цените на нафтата се вратија на нивоата пред војната во Иран, под притисок од понискиот кинески увоз, зголемениот извоз од производители надвор од Блискиот Исток и рекордното глобално објавување на стратешки залихи координирано од Меѓународната агенција за енергија.

Меморандумот за разбирање меѓу Вашингтон и Техеран за завршување на војната, исто така, помогна да се уверат трговците дека снабдувањето на крајот ќе се врати на нормално ниво.

Покрај договорувањето за производствените цели, ОПЕК+ се соочува и со други предизвици откако Емиратите ја напуштија организацијата, а Ирак сигнализираше дека сака повисоки квоти.

ОПЕК+ вклучува 21 членка, вклучувајќи го и Иран, но во последниве години само седум земји, вклучувајќи ги Емиратите до нивното заминување, беа вклучени во месечното управување со производството.

Седумте производители, Саудиска Арабија, Русија, Ирак, Кувајт, Алжир, Казахстан и Оман, го зголемуваат производството како дел од постепеното повлекување на намалената понуда од 1,65 милиони барели дневно, што беше договорено во 2023 година, кога групата сè уште ги вклучуваше Емиратите.

Обединетите Арапски Емирати го напуштија ОПЕК+ на крајот на април бидејќи сакаа да го усогласат капацитетот со сопственото производство, без ограничувања на производството наметнати од групата.